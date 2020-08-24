Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi! Nasıl kullanılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için çıkardığı Hayat Eve Sığar uygulamasına her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. Uygulamaya şimdi de oldukça işlevsel olan 'İhbarda Bulun' özelliği katıldı. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi! Nasıl kullanılacak?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı zamanlarda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmişti. Bu uygulamaya zaman zaman yeni özellikler de eklendi. Seyahat etmek için HES kodu uygulaması getirilmişti. Şimdi uygulamaya 'İhbarda Bulun' özelliği eklendi.

YENİ ÖZELLİK NE İŞE YARIYOR?

'İhbarda Bulun' adı verilen yeni özellik sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları kural ihlallerini doğrudan cep telefonlarından bildirerek virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecekler. Kural ihlallerinin anlık olarak kolay bir şekilde bildirilebilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletecek.

İHBARDA BULUN ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ihbar bildirmek oldukça basit. Bunun için HES uygulamasını açtıktan sonra 'Ana Ekran' kısmında yer alan 'İhbarda Bulun' seçeğine tıklamanız gerekiyor. 'Başlık / İşletme Adı' kısmını doldurup gerekli açıklama ve adresi yazdıktan sonra çektiğiniz fotoğraflarla birlikte ihbarda bulunabilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın

Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın

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