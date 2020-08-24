Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi! Nasıl kullanılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için çıkardığı Hayat Eve Sığar uygulamasına her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. Uygulamaya şimdi de oldukça işlevsel olan 'İhbarda Bulun' özelliği katıldı. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?