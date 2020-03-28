4-1'lik maçtan trajediye: İtalya-İspanya ve koronavirüs

19 Şubat 2020 günü oynanan bir Şampiyonluk Ligi maçının, İtalya ve İspanya'da kabus dolu günlerin ateşleyicilerinden olacağını kim bilebilirdi ki... O gün oynanan Atalanta-Valencia maçının Koronavirüs salgınındaki etkisi artık daha yüksek sesle dile getirilir oldu ve hatta maç için mecazi olarak 'biyolojik bomba' yorumu bile yapıldı. İtalya ve İspanya'da koronavirüs vaka sayısı neden yüksek? sorusunun yanıtları arasına 'Atalanta-Valencia maçı' da ekleniyor.