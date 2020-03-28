4-1'lik maçtan trajediye: İtalya-İspanya ve koronavirüs

İtalya bugün artık koronavirüs nedeniyle en çok can kaybını veren ülke.Vaka sayısında Çin'i geçti, ABD'nin ardından ikinci sırada. Ülkede dün 969 kişi daha hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 541'i ülkede en çok ölümün yaşandığı Lombardia bölgesinden. Ülkede virüs sağlık çalışanları arasında da hızla yayılıyor.
İTALYA'DA SON VAKA SAYISI
İtalya'da 28 Mart saat 13.00 itibarıyla toplam vaka sayısı 86 bin 498'i geçti. Toplam ölü sayısı 9100'ü aştı. (İtalya'daki koronavirüs salgını için canlı grafikler)
İSPANYA'DA BUGÜN 832 ÖLÜM
İspanya toplam vaka sayısında ABD, İtalya, Çin'in ardından 4. sırada... Toplam vaka sayısı yaklaşık 72.248. İlk günlerde vaka sayısının fazla artmasının beklenmediği yönünde açıklamalar bile yapılan İspanya toplam ölüm sayısında İtalya'nın hemen arkasında... Bugüne kadar 5.690 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (İspanya için canlı son durum grafikleri)
Bugüne kadar İtalya'da vaka sayısı neden yüksek? İspanya'da vaka sayısı neden yüksek? sorularına aşağı yukarı benzer yanıtlar verildi: Geç önlem alınması, tedbirsizlik, kültürel yaşam nedeniyle birkaç neslin bir arada olması, dışarı çıkmayın çağrılarına uyulmaması, şehirlerdeki ekonomik ve sosyal yaşamın hareketliliği, sağlık sisteminin hazırlıksız yakalanması vb...
ATALANTA-VALENCİA... ZAFERDEN YASA
Her iki ülke için ortak bir nokta daha var: Atalanta-Valencia maçı...
19 Şubat günü İtalyan temsilcisi Atalanta ile İspanyol takımı Valencia San Siro'da karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçıydı. Maç Atalanta'nın 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Ertesi gün spor medyasının Atalanta'nın zaferi olarak duyuracağı maç için binlerce Bergamolu taraftar Milano'ya akın etmişti. (Bergamo, İtalya'da en fazla ölümün yaşandığı Lombardia bölgesinde)... Maç için Milano'ya gelen İspanyol taraftarlar, gazeteciler... Sadece stadyum değil binlerce İtalyan taraftar evlerinde, barlarda maçı birlikte izledi. Maç sonu kutlamalara da binlerce taraftar katıldı.
Bugün artık Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Lombardiya'ya virüsü saçan bombanın o gün patladığını söylüyor.
Sadece İtalya değil...
Valencia bir süre önce yaptığı açıklamada takımın yüzde 35'inde Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş; o maç sonrası bölgenin virüs açısından riskli noktalar arasına girdiğini, kulüpte görülen Covid 19 oranının yüksekliğini buna bağladıklarını duyurmuştu.
İSPANYA NEREDE HATA YAPTI?
İngiliz Guardian gazetesinin İspanya muhabiri Giless Tremlett, İspanya'da neden vaka sayısının yüksek olduğunu yorumladığı analizinde bu maça da yer veriyor. Tremlett, "İspanya'da da ilk hasta olanlar arasında çok sayıda Valencia oyuncusu, taraftarı ve spor muhabiri vardı" diyor.
Tremlett, vaka sayısının yükselmesinin bir diğer nedeni olarak da hava sıcaklığının yüksekliğini gösteriyor ve "Güneşli ilkbahar Madrid'in kafelerinin, barlarının dolup taşmasını ve kucaklaşmaları, öpüşmeleri, yakın sohbetleri beraberinde getirdi. 8 Mart'ta yani ülkedeki bütün spor faaliyetleri, siyasi parti kongrelerinin ve gösterilerin yasaklanmasından sadece bir hafta önce Dünya Kadın Günü bir çok şehirde dev kalabalıklar tarafından kutlandı. Bundan 3 gün sonra 3 bin Atletico Madrid taraftarı Şampiyonlar Ligi maçı için Liverpool'a uçtu" diyor. (BBCTürkçe)
'BİOLOJİK BOMBA'
Independent'ta yer alan haberde de Atalanta Valencia maçına ilişkin Bergamo Hastanesi'nden Pulmonoloji Bölüm Başkanı, binlerce taraftarın birlikte yolculuk etmesine atıfta bulunuyor, maç için 'biyolojik bomba' benzetmesi yapıyor.
KÖTÜ HİSSEDEN BİLE MAÇI KAÇIRMAMIŞTIR
Haberde görüşlerine yer verilen bir immünoloji uzmanı Lombardia'nın ekonomik ve sosyal yaşantısının hareketliliğine dikkat çekiyor. Futbol maçına ilişkin sarılma, yakın mesafe, kucaklaşma gibi etmenlerin virüsün yayılmasına katkı vermiş olabileceğine dikkat ediyor. Bir yorumu da şu: Bileti olan kimi taraftarlar ateş belirtisi olsa bile maçı kaçırmak istememiştir.
BERGAMO'DA VAKA SAYISI NEDEN YÜKSEK
Bergamo Belediye Başkanı Giorgia Gori, kentteki vaka sayısının neden yüksek olduğuna dair şu görüşlerini sıralamıştı:
- Bölgede kentleşme, sanayi, trafik ve hareketlilik seviyesinin yüksek olması
- Yaşlı nüfusun fazlalığı
- Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vakanın zatürre sanılarak koronavirüs testine tabi tutulmamadan eve gönderilmesi
- 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftarın gitmesi.
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