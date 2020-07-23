Bilim insanları açıkladı: Yanlışlıkla çiftleştirdik! İşte yeni melez balık!

Bilim insanları Rus mersin balığının yumurta gelişimini tetiklemek isterken yanlışlıkla imkansız bir melez tür üretti. Ortaya çıkan yeni tür yarı Rus mersin balığı yarı kaşık ağızlı mersin balığı oldu.

Yanlışlıkla melez balık üretildi! Var olması imkansız balık türü

Macaristan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları, Mayıs ayında bir makale yayınladı ve nesli tükenmekte olan iki balığı yanlışlıkla çiftleştirdiklerini duyurdu. Bu çiftleşme sonucu ortaya melez bir tür çıktı.

Araştırmacı Atilla Mozsár, bu çalışma ile ilgili The New York Times'a şu şekilde açıklama yaptı;"Melezlenme ile hiçbir zaman oynamak istemedik. Kesinlikle bir kasıt olmadan gerçekleşti." 

İki Farklı Tür Bir Araya Geldi

Melez tür, Rus mersin balığı ile kaşık ağızlı mersin balığı çiftleşmesi sonucu ortaya çıktı. Macar bilim insanları, Rus mersin balığının üremesini sağlamak için jinekogenez'i tetiklemeye çalışıyorlardı. Yani sperm, yumurtanın gelişimini tetikleyecek ancak içine giremeyecekti. Bu şekilde doğan yavruların tamamı genlerini anneden alıyor.

Sözkonusu işlem sırasında kaşık ağızlı mersin balığının spermi, tamamen farklı tür olan Rus mersin balığının yumurtasının içine girerek döllemeyi başardı. Yaklaşık 100 melez tür doğdu.

Rus Mersin Balığının Nesli Tükeniyor

Rus mersin balığı nesli tükenmekte olan balık türlerinden biri. Boyu 2,1 metreye kadar ulaşabiliyor ve bu balık dünyanın en büyük havyar kaynaklarından biri. Bu nedenle Rus mersin balığının neslinin tükenmesi, hem doğal yaşamı etkiler hem de ekonomik sorunları ortaya çıkarır.

Kaşık Ağızlı Mersin Balığının da Nesli Tükeniyor

Kaşık ağızlı mersin balığı, Rus mersin balığının uzak akrabası. 2,5 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve nesli tükenme tehlikesi altında.

Bu iki tür, 184 milyon yıl önce ortak atalara sahipti ancak sonradan birbirlerinden ayrıldı.

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