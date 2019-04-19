Aston Martin ilk tam elektrikli arabasını tanıttı
Aston Martin, tamamen elektrikli ilk arabası Rapide E'yi tanıttı...
- Levent Öztürk
Aston Martin, ilk tamamen elektrikli arabası Rapide E'yi, Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Arabanın tasarımı var olan Aston Martin Rapide'yi temel alıyor ve her ne kadar üretimine başlanacak olsa da, sadece 155 adet üretilecek.
Araba, testlerde 200 mil (320 kilometre) üzerinde menzile sahipti ve Aston Martin, standart 400V 50kW şarj ile saatte 185 mil (300 kilometre) hızıyla veya 100kW ve üstü bir 800V hızlı şarj ile saatte 310 mil (500km) hızıyla şarj olacağını söylüyor. Her ne kadar bu hızlar Tesla'nın Supercharger 3.0'ı kadar hızlı olmasa da yine de oldukça etkileyiciler.
Rapide E ayrıca saatte 155 mil (250kmph) üst hızına sahip olacak ve 100kmph'ye dört saniyeden kısa sürede ulaşabilecek.
Aracın iç kısmında ise 10 inçlik bir dijital araç ekranı, sekiz inçlik Android Auto ve Apple CarPlay destekleyen bir dokunmatik ekran infotainment sistemi bulunuyor ve bütün bunlar karbon-fiber ile çevreleniyor.
Bunun yanı sıra aracın menzilini, batarya durumunu ve şarj süresini kontrol etmek için bir de akıllı telefon uygulaması bulunuyor. Ayrıca bu uygulama, eğer Aston Martin'ini nereye park ettiğini unutacak biriyseniz, arabanın park edildiği yeri gösteriyor ve yürüyerek ulaşmak için talimatlar veriyor.
Rapide E şu anda sipariş edilebilir olsa da, Aston Martin henüz fiyatları açıklamış değil...
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