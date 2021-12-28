Asus ROG Cetra II İncelemesi

Bu incelememizde Asus'un oyuncular için geliştirdiği kulak içi kulaklık ailesine gelen ve oldukça heyecan verici bir ürünü yakından tanıyacağız. Üzerinde gürültü engelleyici mikron, aktif gürültü engelleme özelliği, sıvı silikon kauçuk sürücüler, Aura Sync RGB aydınlatma gibi etkileyici özelliklere sahip Asus ROG Cetra II bugün bizlerle.
ROG Cetra 2, ROG Cetra'nın yerini alan yeni oyuncu kulaklığı. Selefinde olduğu gibi aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Gürültü engelleme performansı ev için yeterli ancak dışarısı için biraz hafif kalabiliyor. Kablo üzerinden kulak yastıklarına taşınan gizli mikrofonlar ile gürültüleri keserek sesleri daha net duymamıza imkan tanıyan kulaklık, USB-C kablolu bir bağlantıya sahip. Böylelikle USB-C bağlantı kullanan telefonlar, PC'ler ve Mac'lere ek olarak konsol tarafında ise sadece Nintendo Switch ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.
Peki, ROG Cetra 2'nin selefinden en önemli farkı nedir derseniz, yerleştirilen sıvı silikon kauçuk sürücülerin olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki sürümden farklı olarak yenilikçi sıvı silikon kauçuk (LSR) ASUS Essence sürücüler, kararlı ses performansı sağlamasının yanı sıra son derece güçlü baslarla birlikte oyunlar için daha güçlü sesler sunuyor. Öte yandan ROG Cetra 2, Hi-Res Audio sertifikasına da sahip. Bu sayede gerçekten de hem oyunlarda hem müzik dinlerken bu kulaklıkla büyük keyif alıyorsunuz. Ancak tabii ki müzik performansının bir tık geride kaldığını da söyleyelim.
Kulaklığı ergonomi noktasında da oldukça beğendik. Ultra ince LSR kulak yastıkları kulağınıza rahatça uyuyor ve testlerimiz sırasında çok uzun süre kullanmamıza rağmen hiç rahatsız etmediğini söyleyebiliriz.
ROG Cetra II ayrıca küçük bir taşıma çantası, üç farklı boyutta LSR uç ve kulak kanatçığıyla birlikte geliyor. Bunların yanında daha hassas kulaklar için bir çift köpük kulak ucu da sunulmuş. Bu arada bir önceki modelden farklı olarak kulaklıklar alüminyum kullanımı ile daha hafif ve dayanıklı bir hale gelmiş. ASUS Aura Sync RGB aydınlatma desteği yine kulaklığı görsel anlamda ileriye taşırken bunun yanı sıra yine bir önceki modelde olduğu gibi kablo üzerinden ANC dahil birçok kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada tekrar edelim, bu kulaklık odak noktasına oyuncuları aldığı için müzik performansının ise ikinci planda olduğunu belirtelim. Fakat müzikal yeteneği de gayet tatmin edici.
Sonuç
Sonuç olarak Asus ROG Cetra II sahip olduğu özelliklerle gerçekten de başarılı bir oyuncu kulaklığı seti oluyor. Eğer bu tatta bir kulaklık arıyorsanız, yakından incelemenizi tavsiye edebiliriz. Asus ROG Cetra II'nin fiyatı ise henüz belli değil.
CHIP Online Notu: %85
- Tür USB-C (kablolu)
- Sürücüler 9,4 mm
- Frekans Tepkisi 20 Hz – 40 kHz
- Empedans 32 ohm
- Uyumluluk PC, Mac, Nintendo Switch
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