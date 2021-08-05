Asus ROG Gladius III İncelemesi

Asus'un ROG serisi oyuncu faresinin bir önceki modeli Gladius II'yi inceleyeli 2 sene olmuş. Peki yeni model olan ROG Gladius III bize ne gibi yenilikler sunuyor?
12.000'den 19.000 DPI artırılan optik sensörü ilk göze çarpan yenilikler arasında yer alıyor. Auro Sync RGB aydınlatma her zamanki gibi yerini koruyor, farklı olarak sol taraftaki laser kesim tasarım ile artık çok daha şık olmuş. Zaten çok iyi olan ergonomisi konusunda ise çok fazla bir değişiklik yapılmamış.
70 milyon tıklamalı kullanım ömrü sunan ROG micro anahtarlar ile farenin ömrü ise oldukça uzamış. Ek olarak kutunun içinden çıkan ve kendinizin de kolayca değiştirebileceğiz Omron optik mikro anahtarlarla sizinle birlikte yaşlanmaya aday.
400 IPS ile düşük hassasiyeti arayan oyunculara hitap eden ROG Gladius III, bu noktada 250 dpi'lık selef model ROG Gladius II'ye göre önemli avantaj sağlıyor. Daha ağır mouse sevenler bir önceki modele göre 79 grama azalan ağırlıktan mutlu olmayabilirler. Çünkü bu seri ek ağırlık desteklemiyor.
ROG Armoury yazılımını kullanarak ROG Gladius III'ye özel çeşitli kişiselleştirme seçeneklerini yapılandırabiliyor, profiller oluşturabiliyor, renk seçeneklerini de belirleyebiliyorsunuz. Bizim incelediğimiz kablolu model dışında ürünün bir de kablosuz modeli bulunuyor.
Sonuç
Sonuç olarak ROG Gladius III, gayet kullanışlı bir oyuncu faresi. 50g maksimum ivmelenme hızı ve 1000hz USB sorgu hızı ile FPS türevi oyunları oynayan başta olmak üzere tüm oyuncular için gayet ideal bir model. Fiyatı ise bu farenin en üzücü tarafı diyebiliriz, zira 1300 TL'lik bir fiyat etiketi var.
CHIP Online Notu: %90
+ Ergonomi
+ Performans
+ Uzun ömürlü kullanım
+ Omron anahtarlar
- Fiyatı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın