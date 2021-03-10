ASUS, ROG Phone 5 Serisi Telefonlarını Tanıttı; 18GB'lık Cep Gerçek Oldu

ASUS, oyun telefonu serisi olan ROG Phone'un yeni üyelerini resmi olarak tanıttı. Seride ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate olmak üzere 3 yeni telefon bulunuyor.
Öncelikle, her üç modelin de 5G desteği ile geldiğini belirtmekte yarar var. ROG Phone 5 bu ay içerisinde satışa sunulacakken, ROG Phone 5 Pro Nisan ayında ve ROG Phone 5 Ultimate Mayıs ayında raflarda olacak.
ASUS ROG Phone 5 Özellikleri ve Fiyatı
ROG Phone 5'in kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga seti bulunuyor. ASUS, her üç modelde de işlemciyi telefonun merkezinde konumlandırmış ve böylece daha iyi bir soğutma elde etmeyi amaçlamış.
128 ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelen ROG Phone 5'in sahip olduğu RAM miktarı ise, yine seçime göre 8 ve 12GB arasında değişiyor. Ne yazık ki telefonda bir bellek kartı girişi bulunmuyor.
Telefonun AMOLED ekranı 6,78 inç büyüklüğünde ve 1.080 x 2.488 piksel çözünürlük sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, 144Hz tazeleme hızına da sahip ve bu sayede oyunlarda akıcı bir deneyim vaat ediyor.
Ön kamera 24 megapiksel çözünürlüğe sahipken (f/2.5) arkada üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bu sistem 64 megapiksellik geniş açı kamerası (f/1.8), 13 megapiksel ultra geniş açı kamerası (f/2.4) ve 5 megapiksellik makro kamerasından (f/2.0) oluşuyor.Bu sistem ile saniyede 30 kare ile 8K video çekmek de mümkün.
Optik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan ROG Phone 5, ayrıca çift hoparlör ile geliyor. Dahası, telefonda 3.5mm kulaklık girişi de mevcut.
ROG Phone 5'in 6.000mAh kapasiteli Li-Po bataryası, 65W gibi oldukça hızlı bir şarj desteğine sahip. Bu sayede batarya, sadece 30 dakikada yüzde 70'e kadar şarj oluyor. Tam şarj içinse 52 dakika yetiyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile raflara çıkacak olan ROG Phone 5'in başlangıç fiyatı 899 Euro.
ASUS ROG Phone 5 Pro Özellikleri ve Fiyatı
ROG Phone 5 Pro, yonga seti, ekran, batarya ve kamera özellikleri ile ROG Phone 5 ile aynı şeyleri sunuyor. Aralarındaki fark ise, sahip oldukları RAM miktarı. ROG Phone 5 8 veya 12GB RAM ile gelirken, ROG Phone 5 Pro'da bu 16GB'a çıkıyor. Depolama alanı ise tek seçenek: 512GB.
Sadece siyah renk ile satışa sunulacak olan ROG Phone 5 Pro'nun fiyatı 1.199 Euro.
ASUS ROG Phone 5 Ultimate Özellikleri ve Fiyatı
ASUS ROG Phone 5 Ultimate de, diğer iki ROG Phone 5 modelinden RAM miktarı ile ayrılıyor. Telefonda bu kez 18GB RAM bulunuyor. Dahili depolama alanı ise 512GB. Bugünün erken saatlerinde 18GB'lık bir telefonun geleceği müjdesini zaten buradaki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.
ASUS ROG Phone 5 Ultimate sadece beyaz renk seçeneğine sahip, fiyatı ise 1.299 Euro.
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