ASUS, ROG Phone 5 Serisi Telefonlarını Tanıttı; 18GB'lık Cep Gerçek Oldu

ASUS; oyuncular için geliştirdiği ROG Phone serisi akıllı telefonlarının yeni modellerini tanıttı. ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate özellikleri ve fiyatları haberimizde...