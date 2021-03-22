ASUS, Thunderbolt 4 Destekli ProArt B550-Creator Modelini Duyurdu

Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan ve Thunderbolt 4 bağlantısıyla birlikte gelen bu anakart, iş akışlarını hızlandırmak için en yeni AMD Ryzen 5000 Serisi işlemcilerin performansından yararlanıyor.