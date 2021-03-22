ASUS, Thunderbolt 4 Destekli ProArt B550-Creator Modelini Duyurdu

Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan ve Thunderbolt 4 bağlantısıyla birlikte gelen bu anakart, iş akışlarını hızlandırmak için en yeni AMD Ryzen 5000 Serisi işlemcilerin performansından yararlanıyor.

ASUS ProArt B550-Creator Anakartı Duyuruldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Mart aktüel kataloğunda Samsung TV, Toshiba TV, Huawei akıllı telefon ve elektronik ürün fırsatları
26 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu Smat TV sürprizi
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
Derece işareti nasıl yapılır? (C°) Klavyede derece işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Balinaların Avcılardan Kaçmak İçin Özel Yöntemleri Olduğu Ortaya Çıktı
Özel Instagram Sürümü Geliyor: 13 Yaş Altındakiler de Instagram Kullanacak!
Samsung, Galaxy A52'nin Tüm Parçalarını Tek Tek Sergiledi
Koronavirüs haritası: Ankara, İstanbul, İzmir'de dikkat çeken değişim
Amazfit'in Vücut Sağlığı Ölçüm Uzmanı Akıllı Tartısı Türkiye'de

 

 