ASUS, Thunderbolt 4 Destekli ProArt B550-Creator Modelini Duyurdu

ASUS, yaratıcı profesyoneller için tasarlanan ProArt B550-Creator anakartını duyurdu. Güçlü performans ve bağlantı seçeneklerine ek olarak gelişmiş güvenlik ve içerik üreticilere yönelik özelliklerle donatılan bu anakart iş akışlarını hızlandırarak kullanıcıların fikirlerine hayat vermesini kolaylaştırıyor.
Sağlam güç dağıtımı ve PCI 4.0 desteğiyle ProArt B550-Creator, en yeni AMD® Ryzen™ işlemcilerin sunduğu işlem gücünden tamamen yararlanarak 3D görüntü işleme ve video post prodüksiyon gibi işlere hızlandırıyor, büyük dosyalar paylaşıp bunlar üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. Bu yeni nesil işlemcilerin yüksek performans gereksinimi kapsamlı ve verimli termal çözümlerle dengeleniyor. Bunun sonucunda ASUS anakartların bilindik kararlılığını ve güvenilirliğini profesyonel içerik üreticilerin de hizmetine sunan bir anakart ortaya çıkıyor.
Yüksek hızlı bağlantı seçenekleri
ProArt B550-Creator anakart iki adet Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası, iki adet Intel 2.5G Ethernet ve dört adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası gibi kapsamlı giriş çıkışlara sahip olan anakart esnek ve zahmetsiz bir şekilde hızlı veri aktarımı ve geniş depolama seçenekleri sunuyor. Her bir Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası en yeni yüksek hızlı cihazlar ve sürücüler için iki yönde 40 Gbps'e varan hızlar sunuyor. Thunderbolt 4 ayrıca iki adede kadar 4K UHD veya bir adet 8K ekrana destek veriyor.
İki adet Intel 2.5G Ethernet (I225-V) bağlantı noktası büyük dosyaları yerel ağ içinde hızla aktarma olanağı sunuyor. Böylece bu tür dosyaları ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına kopyalamak, yüksek çözünürlüklü videoları aktarmak ve iş arkadaşlarınızla dosya paylaşmak kolaylaşıyor. ProArt B550-Creator'da ayrıca yaratıcı işler için önem taşıyan uygulamalara daha fazla bant genişliği ayıran özel ağ optimizasyon yazılımı CreationFirst ile birlikte geliyor.
Kesintisiz performans
ProArt B550-Creator en yeni AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcilerine uygun sağlam güç dağıtımı ve kapsamlı soğutma ile en talepkar yaratıcı işlerde bile inanılmaz performans sergiliyor. 12+2 güç aşamalı VRM en üst seviye Ryzen işlemcilerine uygun ortam sağlarken, sağlam 8+4 pimli ProCool yedek güç bağlantıları da bu güç aşamalarına kesintisiz güç aktarıyor.
Sıcaklığı kontrol altında tutmak için kullanılan büyük soğutma blokları geniş yüzey alanları ve yüksek kaliteli termal dolgularıyla ısıyı VRM ve bobin bölgelerinden uzaklaştırıyor. Verimli M.2 soğutma bloğu tasarımı ile birlikte ProArt B550-Creator hem CPU'yu hem de SSD'yi etkili bir şekilde soğutarak sistemin kararlı çalışmasını sağlıyor, hızlı depolama performansı ve sorunsuz bir şekilde içerik üretme imkanı sunuyor.
Gelişmiş güvenlik
Yaratıcı işler yapılan profesyonel tasarım stüdyolarında çalışmaların aksamaması, operasyon maliyetlerinin azaltılması ve veri sızıntılarının önlenmesi için sistem güvenliği ve etkin cihaz yönetimi büyük önem taşıyor. ProArt B550-Creator, ASUS Control Center Express ile mükemmel uyum içinde çalışıyor. ASUS Control Center Express; USB bağlantı noktası yönetimi, yazılım kara listesi ve uzaktan Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi denetimleri gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini minimum ayar ve bakım gereksinimiyle sunuyor.
USB bağlantı noktası yönetimi sayesinde BT yöneticileri anakarttaki USB bağlantı noktalarını diledikleri gibi etkinleştirebiliyor veya devre dışı bırakabiliyor. Ayrıca USB bağlantı noktalarını salt okunur biçimde ayarlayarak tasarım dosyalarının ve diğer önemli verilerin sızdırılmasını önleyebiliyor. Yazılım kara listesi özelliği kullanıcıların yüksek risk taşıyan uygulamaları çalıştırmasını engelliyor. Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi denetimi ise yöneticilerin istemci cihazlardaki Windows Kayıt Defterini uzaktan etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak veriyor. Böylece sistem yapılandırmasında izinsiz değişikliklerin önü kesilerek daha sağlam güvenlik elde ediliyor.
İçerik üretenler için
ProArt B550-Creator birleşik yönetim yazılımı ProArt Creator Hub ile birlikte geliyor. Bu yazılım, ProArt ekranlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil ProArt serisine dahil tüm ürünleri tek bir kullanıcı dostu arayüzden kontrol etme imkanı sağlıyor. Bu yazılımla kullanıcılar ProArt B550-Creator anakartın fan kontrol profillerini ayarlamanın yanı sıra CPU, bellek ve depolama cihazları gibi sistem bileşenlerini takip edebiliyor ve sık kullanılan uygulamaları hızla açabiliyor.
Uzaktan çalışmanın sıklaştığı günümüzde iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle birlikte kolayca çalışabilmek kritik hale geldi. Sesli ve görüntülü görüşmelerde net sesli iletişim için ProArt B550-Creator özel İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisinden yararlanıyor. Mikrofondan ve gelen diğer seslerden arka plan gürültüsünü ayıklamak için devasa bir derin öğrenme veri tabanından yararlanan bu teknoloji dikkat dağıtıcı klavye ve mouse seslerini ve diğer ortam gürültülerini akıllı bir biçimde kaldırıyor. Böylece kullanıcılar görüşmelerde seslerini net bir şekilde iletip gelen sesleri de tam olarak duyabiliyor.
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