ASUS, Wi-Fi 6 Destekli İlk Oyuncu Modemi DSL-AX82U'yu Duyurdu!

ASUS, oyuncuları ve üst seviye performans isteyen kullanıcıları düşünerek en yeni Wi-Fi 6 teknolojisini ADSL&VDSL modem ile birleştirdi ve Wi-Fi 6 desteğine sahip ilk oyuncu modemi DSL-AX82U'yu değişim kampanyası fırsatıyla birlikte duyurdu