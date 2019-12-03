Avangers: Infinity War'un Silinen Sahnesi Ortaya Çıktı!

Avengers: Infinity War içerisinde silinen bir sahneye göre Spider-Man (Örümcek Adam) dünyanın, ya da en azından Guardians of Galaxy'nin (Galaksinin Koruyucuları) kurtarıcısı olmuş durumda. Yeni yayımlanan Marvel Studios Infinity Saga kutu setinde yer alan silinen sahne, dikkatli bir hayran tarafından internete aktarıldı.
Adam Khan tarafından Perşembe günü Twitter'da yayımlanan sahnede, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) Peter Parker / Spider-Man'e (Tom Holland) "Koruyucuları korumasını" söylüyor. Drax'ın (Dave Bautista), Star-Lord'un (Chris Pratt) ve Nebula'nın (Karen Gillan) ruhlarının, Thanos'un (Josh Brolin) tarafından bedenlerinden ayrıldığını anlatıyor.
Ayrıca Strange, Parker'a eğer vücutları ruhlarından uzun bir süre ayrı kalırsa Koruyucuların öleceklerini söylüyor. Parker'ın bunu nasıl düzelteceğini bilmediğini söylemesi üzerine de Strange, Mantis'in (Pom Klementieff) bildiğini belirtiyor.
Mantis Drax'ın vücuduna dokunarak "Uyan" demesinin ardından ruhu geri dönüyor ve uyanıyor. Tabii ki Drax'ın uyanması ardından yaptığı ilk şey, artık tekrar eden bir şaka haline geldiği üzere, Mantis'e görünüşü hakkında hakaret etmek oluyor.
Parker diğer Koruyucuların vücutlarını da Mantis'e getiriyor ve uyanan Star-Lord'a çok ağır olduğu için sürekli düşürmesinden dolayı ağrı hissedebileceğini söylüyor.
Sahne, muhtemelen 2 saat 40 dakika ile zaten oldukça uzun olan süreyi kısmak için filmden çıkartıldı.
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