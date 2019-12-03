Avangers: Infinity War'un Silinen Sahnesi Ortaya Çıktı!

Avangers: Infinity War'un silinmiş bir sahnesi ortaya çıktı. Bu sahnede Örümcek Adam,, çok önemli bir görevi yerine getiriyor!

03 Aralık 2019 20:00

Levent Öztürk