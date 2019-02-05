Avengers serisinin dördüncü halkasından yeni video

Dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden beş filminden biri olan Avengers: Infinity War'un, Super Bowl'da gösterilen fragmanı heyecan uyandırdı.

  • Barış Terun
Avengers serisinin dördüncü halkasından yeni video

2018 yılında, Nisan ayının son haftasında gösterime giren Avengers: Infinity War, dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden beş filmi arasına girmeyi başardı. Yapım, 300 Milyon dolar civarında yapım bütçesine sahipti, lakin gişe hasılatında 2 milyar doları kolayca geride bıraktı.

Avengers: Infinity War'un başarısında; Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin(Thanos) ve Chris Pratt isimleri yadsınamaz bir gerçekliği yansıtıyor. Yapımı Oscar adayı yönetmenler Anthony Russo ve Joe Russo kardeşler yönetti.

En iyi görsel efekt dalında, Oscar adayı olan yapımın devamı olan Avengers: Endgame'de;  Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans
Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen Anthony Mackie Sebastian Stan Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly
Jon Favreau, Paul Rudd ve Brie Larson yer alacak.  Anthony Russo ve Joe Russo yeni filmin de yönetmenleri olacak.

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Avengers: Endgame filminin yeni fragmanı Super Bowl'un devre arasında yayınlandı. Thanos'un parmak şıklatmasından kurtulan efsanevi figürler bir araya geliyor. Film, 26 Nisan 2019'da gösterime girecek. Avengers: Endgame'in yapım bütçesi ise 300 milyon dolar seviyesinde konumlanıyor.

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