Bankacılık Sektörü Salgın Sürecine Nasıl Adapte Oldu?

20 yıllık uzmanlığıyla veriden değer yaratmak için çalışan, teknoloji alanında katma değerli hizmetler ve çözümler sunan danışmanlık firması GTech, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve TEB Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır'ın katılımıyla "Değişen Koşullar, Adaptasyon ve Teknoloji ile Rekabetçi Olmak" başlıklı online bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.