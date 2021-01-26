Barış Kısa Sürdü; Escobar'ın Çok Tartışılan "Canavarları" Öldürülebilir

Escobar'ın öldürülmesinden sonra doğaya salınan su aygırlarının "huzur dönemi" sona ermek üzere. Planlar arasında, bu hayvanların tartışmalı bir biçimde öldürülmeleri de var.