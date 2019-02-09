Batman'i Canlandırabilecek 6 Aday Belirlendi!

Ben Affleck'in Batman rolünü bırakmasının ardında, yapımcı stüdyo karakteri canlandırabilecek yeni oyuncular peşinde. İşte 6 önemli aday!

  • Barış Terun
Batman'i canlandırabilecek 6 aday belirlendi

Önceki haberlerimizde paylaştığımız üzere; Ben Affleck, Batman rolünden vazgeçti. Warner Bros, Batman'i canlandıracak yeni oyuncular için 6 adet aday belirledi. 6 oyuncuda birbirinden başarılı kariyerlere sahip.

Yeni filmin yönetmeni Matt Reeves, Ben Affleck'e göre çok daha genç figürlerin peşinde. Peki yeni Batman için olası adaylar kimler? Adayları sizinle paylaşıyoruz:

Michael Fassbender

X-Men evreninde Magneto rolünü üstlenen ve başka filmlerdeki rolleriyle pek çok ödüle layık görülen Michael Fassbender'e teklif götürüldü. Fassbender, müthiş bir potansiyele sahip ve rolün altından başarıyla kalkabilir.

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Wes Bentley

Pek çok dizide başrol olarak karşımıza çıkan Wes Bentley, Batman rolüne 2016  yılından veri talip. Bentley, American Horror Story ve Mission Impossible: Fallout'da adından söz ettirdi.

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Jake Gyllenhaal

Oscar ödüllü oyuncu Jake GyllenhaalMarvel evreninde Spider-Man'in düşmanı Mysterio'yu canlandırdı. Söylentilere bakılırsa, Warner Bros. yetenekli oyuncuya son derece cazip bir öneride bulundu.

Taron Egerton

Bafta ödüllü oyuncu; Rocketman, The Siege, The Escape, The Raid (2018), The Journey (2018) yapımı Robin Hood filminde Robin of Loxley, Billionaire Boys Club'da
Dean Karny ve Kingsman: The Golden Circle'dan üstün performans gösterdi.

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Oscar Isaac

Yeni Star Wars üçlemesinde Poe Doremon rolü ile  tanıdığımız ve X-Men evreninde Apocalypse rolünü üstlenen Oscar Isaac da, olası adaylar arasında...

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Robert Pattinson

Alacakaranlık serisindeki vampir Edward rolüyle karşımıza çıkan Robert Pattinson, son yıllarda istediği başarıları elde edemiyor. Batman rolü için adaylarından biri olsa da; rolü kapma olasılığı çok az.

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