Batman'i Canlandırabilecek 6 Aday Belirlendi!
Ben Affleck'in Batman rolünü bırakmasının ardında, yapımcı stüdyo karakteri canlandırabilecek yeni oyuncular peşinde. İşte 6 önemli aday!
- Barış Terun
Önceki haberlerimizde paylaştığımız üzere; Ben Affleck, Batman rolünden vazgeçti. Warner Bros, Batman'i canlandıracak yeni oyuncular için 6 adet aday belirledi. 6 oyuncuda birbirinden başarılı kariyerlere sahip.
Yeni filmin yönetmeni Matt Reeves, Ben Affleck'e göre çok daha genç figürlerin peşinde. Peki yeni Batman için olası adaylar kimler? Adayları sizinle paylaşıyoruz:
Michael Fassbender
X-Men evreninde Magneto rolünü üstlenen ve başka filmlerdeki rolleriyle pek çok ödüle layık görülen Michael Fassbender'e teklif götürüldü. Fassbender, müthiş bir potansiyele sahip ve rolün altından başarıyla kalkabilir.
Wes Bentley
Pek çok dizide başrol olarak karşımıza çıkan Wes Bentley, Batman rolüne 2016 yılından veri talip. Bentley, American Horror Story ve Mission Impossible: Fallout'da adından söz ettirdi.
Jake Gyllenhaal
Oscar ödüllü oyuncu Jake Gyllenhaal, Marvel evreninde Spider-Man'in düşmanı Mysterio'yu canlandırdı. Söylentilere bakılırsa, Warner Bros. yetenekli oyuncuya son derece cazip bir öneride bulundu.
Taron Egerton
Bafta ödüllü oyuncu; Rocketman, The Siege, The Escape, The Raid (2018), The Journey (2018) yapımı Robin Hood filminde Robin of Loxley, Billionaire Boys Club'da
Dean Karny ve Kingsman: The Golden Circle'dan üstün performans gösterdi.
Oscar Isaac
Yeni Star Wars üçlemesinde Poe Doremon rolü ile tanıdığımız ve X-Men evreninde Apocalypse rolünü üstlenen Oscar Isaac da, olası adaylar arasında...
Robert Pattinson
Alacakaranlık serisindeki vampir Edward rolüyle karşımıza çıkan Robert Pattinson, son yıllarda istediği başarıları elde edemiyor. Batman rolü için adaylarından biri olsa da; rolü kapma olasılığı çok az.
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