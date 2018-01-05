Bazı HP laptop'ların pili geri çağırıldı!

HP'nin bazı laptop modellerinin pillerini aşırı ısınma ve yangın endişesiyle geri çağırdı! İşte etkilenen modeller...

Bazı HP laptop'ların pili geri çağırıldı!

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