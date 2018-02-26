Beklenen Özellik, Android'e Gelmeyecek!
Android kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bu özellik, ne yazık ki yakın gelecekte gelmeyecek!
- H. Hüseyin Öztürk
Bir süredir, Google'ın çok beklenen "karanlık mod"u sonunda Android'e getireceğine dair büyük bir heyecan vardı. Bu heyecanın kaynağı ise, bir kullanıcının Android takımından, özellikle OLED ekranlar için bir karanlık mod istemesi olmuştu. Bu isteğe "fixed" damgası vurulduğunda ise, herkes karanlık modun geleceğini düşünmüştü.
Ne yazık ki firma, şimdi bunun bir yanlış anlaşılma olduğuna dair açıklama yaptı. Yani karanlık mod gelmiyor. Kişiselleştirilmiş temalardan hoşlanan kullanıcıların halen cihazlarını root'laması ve üçüncü parti araçlar eklemesi gerekiyor.
Google'ın açıklamasının bir kısmı şöyle: "Ne yazık ki internette oluşan durum, yani "fixed" damgası, bir yanlış anlaşılma sonucu konuya dahil edildi. Yakın gelecekte Android için bir karanlık mod beklemeyin."
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