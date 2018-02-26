Beklenen Özellik, Android'e Gelmeyecek!

Android kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bu özellik, ne yazık ki yakın gelecekte gelmeyecek!

  • H. Hüseyin Öztürk
Android için karanlık mod gelmeyecek!

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