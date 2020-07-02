Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

Henry Cavill'in Superman rolüne dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından Ben Affleck için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde kulislerde dolaşan söylentilere göre Ben Affleck, Warner Bros ile Batman rolü için yeni bir sözleşme imzaladı...