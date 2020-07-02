Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

Superman'in hayata döndüğü Adalet Birliği filmi, Snyder'ın çektiği versiyonuyla HBO ekranlarda olacak. Durum böyle olunca gözler Batman filmine çevrildi. Son dönemde pek çok yabancı sitede ortaya atılan iddialara göre Ben Affleck, yakın zamanda Warner Bros ile yeni bir sözleşme imzaladı.
Affleck'in geri dönüşüyle birlikte de yarım kalan ve Matt Reeves'in başına geçtiği Batman filmi yeniden çekilecek. Affleck'in planı bozulmamış olsaydı, yapımda Joe Manganiello Deathstroke olarak katılacaktı. Jared Leto ise bir kez daha Joker rolüyle beyaz perdeye dönecekti.
BEN AFFLECK NEDEN BATMAN OLARAK DÖNMEYİ NEDEN KABUL ETTİ?
Ben Affleck'in neden Batman olarak geri dönmeyi kabul ettiğine gelince, Affleck bir kez daha Batman'ını kontrol edecek.
İlginçtir ki, Johns Ben Affleck'in Batman rolünü terk etmesinin nedeni olarak suçlandı, çünkü Johns'un Affleck'in senaryoyu içeren kararlarına müdahale ettiği söyleniyor. Buna ek olarak, Zack Snyder, Affleck'i DCEU Kara Şövalye için tercihi olarak gemiye getirdi ve Snyder Adalet Ligi'nden ayrıldığından beri Affleck, Batman olarak kalmanın tüm baş ağrılarına değmeyeceğine karar verdi.
Şimdi Zack Snyder geri döndü ve Snyder Cut serbest bırakıldı, Ben Affleck de HBO Max'te Batman olarak dönmeyi kabul etti.
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