Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

Henry Cavill'in Superman rolüne dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından Ben Affleck için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde kulislerde dolaşan söylentilere göre Ben Affleck, Warner Bros ile Batman rolü için yeni bir sözleşme imzaladı...

Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

Superman'in hayata döndüğü Adalet Birliği filmi, Snyder'ın çektiği versiyonuyla HBO ekranlarda olacak. Durum böyle olunca gözler Batman filmine çevrildi. Son dönemde pek çok yabancı sitede ortaya atılan iddialara göre Ben Affleck, yakın zamanda Warner Bros ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Affleck'in geri dönüşüyle birlikte de yarım kalan ve Matt Reeves'in başına geçtiği Batman filmi yeniden çekilecek. Affleck'in planı bozulmamış olsaydı, yapımda Joe Manganiello Deathstroke olarak katılacaktı. Jared Leto ise bir kez daha Joker rolüyle beyaz perdeye dönecekti.

BEN AFFLECK NEDEN BATMAN OLARAK DÖNMEYİ NEDEN KABUL ETTİ?

Ben Affleck'in neden Batman olarak geri dönmeyi kabul ettiğine gelince, Affleck bir kez daha Batman'ını kontrol edecek.

İlginçtir ki, Johns Ben Affleck'in Batman rolünü terk etmesinin nedeni olarak suçlandı, çünkü Johns'un Affleck'in senaryoyu içeren kararlarına müdahale ettiği söyleniyor. Buna ek olarak, Zack Snyder, Affleck'i DCEU Kara Şövalye için tercihi olarak gemiye getirdi ve Snyder Adalet Ligi'nden ayrıldığından beri Affleck, Batman olarak kalmanın tüm baş ağrılarına değmeyeceğine karar verdi.

Şimdi Zack Snyder geri döndü ve Snyder Cut serbest bırakıldı, Ben Affleck de HBO Max'te Batman olarak dönmeyi kabul etti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
2 Temmuz 2020 A101aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık fırsatı
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
2021'in Amiral Gemisi Cepleri, Fiyatlarıyla Bu Yılın Ceplerini Aratabilir
Şaşırtan benzerlik nedeniyle sosyal medya hesabı kapandı! İlginç ayrıntılar
Güneş Sistemin'de Bulunan Neptün ve Uranüs'te, Gökten Elmas Yağıyor
En iyi virüs filmlerini seçtik! İşte IMDb puanı en yüksek virüs filmleri!
Ben Affleck yeni Batman mi olacak? İşte söylentilerden ayrıntılar...

 

 