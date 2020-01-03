Bentley'in Elektrikli Araç Planları Çok Farklı!

Bentley, üreteceği ilk elektrikli aracı için çok da acele etmiyor. Peki ama tüm devler elini çabuk tutmaya çalışırken, Bentley neden yavaş davranıyor?

  • Levent Öztürk
Bentley'in Elektrikli Araç Planları Çok Farklı!

Görünene göre Bentley, elektrikli araç segmentine geçişini planlamak ile meşgul. Şirketin genel müdürü geçmiş ve geleceği nasıl bağlayacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Şirketin patronu Adrian Hallmark, Automotive News Europe'a yaptığı açıklamada, yeni modellerin elektrikle desteklenmesinin öncelik olduğunu söyledi. Elektrikli olarak üretilecek ilk Bentley modeli olan Bentayga Hibrit 2018'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanmıştı. İleride bir elektrikli araç gelecek ancak şirket henüz nasıl bir şekil alacağına ya da güç kaynağının ne olacağına karar vermiş değil. Bu konuda birçok seçenek hala masada. Kesin olan tek şey ise Bentley'nin halihazırda sahip olduğu araç modellerinden birini elektrikli olarak üretmeyeceği.

Hallmark açıklamasında "Mevcut modellerden birini kullanabilirdik ve bu ilk elektrikli araç olabilirdi ama biz bir aracı alıp buna batarya takmayız çünkü menzil ve verimlilik açısından bir kayıp söz konusu olur" dedi. Zor olan şey elektrikli bir Bentley üretmek değil, İngiliz firmanın istediği kendi markalarına yaraşır şekilde elektrikli bir araç üretmek. Bu kolay enerjiyi kabul edilebilir bir sürüş menzili ile harmanlama anlamına geliyor.

Bentley, şu anda Volkswagen'in bir parçası. Yani bu iki grubun, tasarım olarak büyüyen portföyü kullanması mümkün. Hallmark, elektrikli güç aktarma mekanizmasının mümkün olduğunca az yer kaplamasını istiyor. Elektrikli bir Bentley'in ferah bir iç mekan sunması hedeflendiği için, bu durum önemli.

Eğer Bentley, 2020 yılında bir elektrikli araç tasarlıyor olsaydı, oldukça büyük bir bataryaya sahip olması gerekirdi ve tasarımcıların muhtemelen aracın içinde insanlara ve vitese yeterli alan bırakması için aracı çok daha büyük çizmeleri gerekirdi. Hallmark'ın söylediğine göre Katı-Hal bataryalar üretime hazır olduklarında bu sorun çözülecek ancak bu yeni bataryaları bekleyip beklemeyeceklerini veya lityum-iyon bataryalar ile bir araç üretip üretmeyecekleri halen belli değil.

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