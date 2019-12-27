Betelgeuse Yıldızı Hızlı Bir Şekilde Soluyor!

Kırmızı süper-dev yıldız Betelgeuse'nin, son zamanlarda hızla solmaya başladığı açıklandı. Peki bu solma, bir patlama ile sonuçlanır mı?

27 Aralık 2019 21:00

Levent Öztürk