Beyoncé duysa kendisi sanırdı! Beyoncé söyleyen papağan hayran bıraktı!

Boston'daki Lincolnshire Wildlife Park'ta 18 aydır yaşayan Chico isimli papağan söylediği Beyoncé şarkıları ile ilgi odağı haline geldi.

Beyonce şarkısı söyleyen papağan ilgi odağı oldu! Parkın yıldızı!

Şarkı söyleyen bir papağan, pop yıldızı Beyoncé'nin hit şarkılarını söyleyerek ziyaretçileri vahşi yaşam parkında büyülüyor.

Hayvanat Bahçesinin Sevilen Şarkıcı Papağanı

Dokuz yaşındaki sarı taçlı bir amazon papağanı olan Chico, Boston'daki Lincolnshire Wildlife Park'ta düzenli olarak şarkı söylüyor.

18 ay önce bu hayvanat bahçesine getirildiğinden beri şarkı söyleyen papağan ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Singing parrot belts out hit tunes by Beyonce ???? | SWNSSinging parrot belts out hit tunes by Beyonce ???? | SWNS
A singing parrot has been wowing visitors to a wildlife park by belting out hit tunes by popstar Beyonce. Chico, a nine-year-old Yellow-crowned amazon parrot, can regularly be seen breaking into song at Lincolnshire Wildlife Park. He has been amazing customers with his performances at the attraction, based in Boston, Lincs., since arriving at the sanctuary 18 months ago. Subscribe to our channel to be the first to see our viral, breaking news videos. Twitter.com/swns Instagram.com/swns

Papağan'ın Beyoncé şarkısı söylediği anı videoya kaydeden hayvanat bahçesi yönetimi, sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyenler kulaklarına inanamıyor. Beyoncé'nin taklidini yapan papağan neredeyse bir profesyonel şarkıcı gibi şarkıyı seslendiriyor!

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