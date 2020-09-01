Beyoncé duysa kendisi sanırdı! Beyoncé söyleyen papağan hayran bıraktı!

Şarkı söyleyen bir papağan, pop yıldızı Beyoncé'nin hit şarkılarını söyleyerek ziyaretçileri vahşi yaşam parkında büyülüyor.
Hayvanat Bahçesinin Sevilen Şarkıcı Papağanı
Dokuz yaşındaki sarı taçlı bir amazon papağanı olan Chico, Boston'daki Lincolnshire Wildlife Park'ta düzenli olarak şarkı söylüyor.
18 ay önce bu hayvanat bahçesine getirildiğinden beri şarkı söyleyen papağan ziyaretçilerin ilgisini topluyor.
Papağan'ın Beyoncé şarkısı söylediği anı videoya kaydeden hayvanat bahçesi yönetimi, sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyenler kulaklarına inanamıyor. Beyoncé'nin taklidini yapan papağan neredeyse bir profesyonel şarkıcı gibi şarkıyı seslendiriyor!
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