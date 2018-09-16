Bilim adamları Fortnite takımı kurdu

Bilim adamları kurdukları Fortnite takımı ile iklim değişikliğini konuşuyorlar...

Bilim adamlarının Fortnite takımı...

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