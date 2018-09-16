Bilim adamları Fortnite takımı kurdu
Bilim adamları kurdukları Fortnite takımı ile iklim değişikliğini konuşuyorlar...
125 milyon Fortnite oyuncusu arasında, Lil Yachty, Drake ve David Price gibi zengin ve ünlü insanlar da yer alıyor. Ama artık, albüm satmaktan daha fazlası ile ilgilenen yeni bir kadro var. Bilim adamları, iklim değişikliği hakkında konuşmak için popüler oyuna katılmaya başladılar.
İklim hakkında konuşmak için pek olası bir yol gibi gözükmese de, bilim konferans salonlarından çıkartarak gezegendeki ve Twitch'teki en popüler oyunlardan yararlanarak, araştırmacılar iklim değişikliğini daha erişilebilir hale getirmeyi umuyorlar.
Bu fikrin temeli, Temmuz ayı ortasında, iklim bilimcisi Katharine Hayhoe'nun YouTube'daki oğlunun Fortnite videolarının trafiğinin, iklim konuşma videolarının trafiğini ezdiğini belirttiği Twitter yazısı ile ortaya çıktı. Hayhoe'nun kendini adamış bir takipçiye sahip, önde gelen bir iklim bilimi iletişimcisi olduğunu düşündüğünüzde bunun etkileyici (ya da iç karartıcı) bir görüntü olduğu söylenebilir.
Ancak bu durum MIT yüksek lisans öğrencisi Henri Drake'i düşündürdü: Neden bir grup iktisat bilimcisini bir araya getirip Fortnite'i oynamaya ve iklimden bahsetmeye çalışımasın? Bu fikri Twitter üzerinde duyurdu ve Earther'e 20 civarında iklim bilimcisi ve bilim habercisinin ilgisini çektiğini söyledi. Ve böylece yeni bir takım doğdu.
Eğer bir şekilde şu ana kadar duymadıysanız, Fortnite, 100 oyuncunun savaşmak için sanal bir adaya bırakıldığı çok oyunculu bir oyun. Amaç ise oldukça basit: ayakta kalan son dört kişilik kadro olmak. Yol boyunca, diğer oyunculardan kaçmaya yardım edebilecek savunmalar, rampalar ve diğer yapılar için malzeme ve silahları topluyorsunuz. Oyunun hızını arttırmak için, içine düştüğünüzde sizi öldürecek, savaş alanını daraltacak ve ekipleri acımasız dövüşe zorlayacak zehirli bir fırtına bulunuyor. Bir oyun genellikle 20 dakikadan daha kısa sürüyor.
Drake ve değişen iklim uzmanlarından oluşan geçtiğimiz ay boyunca haftada iki kez oynayarak, iklim politikasından kriyosferin durumuna kadar uzanan konular hakkında sohbet ediyorlar. Drake'in parametreleri ayarlamasına ek olarak, Twitch'teki izleyicilerden de sorular alıyorlar. Drake, birkaç aydır Fortnite oynadığını söylüyor, ancak birkaç oyuncu oyunda henüz çok yeni.
Texas A & M'deki bir iklim araştırmacısı olan Andrew Dessler Earther'e yaptığı konuşmaya "Birkaç kez oynamıştım ama çocuklarım oyunumu 'çöp' olarak tanımlardı," eklemesini yapıyor.
Dessler ve iki oğlu, birkaç hafta önce takımın ilk galibiyetini kazanması için Drake'e katıldı. Zaferlerinin videosunda Dessler ve Drake, silahları toplarken ve inşaat malzemeleri üretirken ara seçimlerin iklim politikası için ne anlama geldiğini anlatıyorlar. Fırtına oyun alanını daraltmaya başlarken konuşma hızla Fortnite'a dönüyor ve Dessler'in oğulları tehditleri ortaya çıkartır ve ekip bu tehditlere karşılık verirken oyun zaferle sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ilerliyor.
Dessler, "İklim iletişiminde yaptığınız birçok şey eğlenceli değil" diyor. "Yazılar yazmak eğlenceli değildir. Ama bu eğlenceli ve marjinal etkisi bile olsa bunu yapabilirsiniz. "
"Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bilim adamları oldukça sağlam oyunculardı," diyen Drake, Dessler'a "1 numaralı baba Fortnite oyuncusu" olarak hitap ediyor. Kadroya katılan gazeteciler ve iletişimciler biraz yardımdan faydalanabileceklerini de söyledi.
"İklimi henüz bilmeyen ama öğrenmeye hevesli insanları yakalayacağımızı umuyoruz" diye ekledi.
Ekibe katılmak isteyen kişiler Twitter üzerinden Drake'e ulaşabilecekleri gibi, başvuru formunu doldurabilir, Twitch yayınlarından birini yakalayabilir veya Fortnite üzerinde Drake'i arkadaşlarına ekleyebilirler...
Levent Öztürk
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