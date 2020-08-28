Christopher Nolan'ın filmi Tenet vizyona girdi! İşte yapılan ilk yorumlar

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok kez ertelenen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet seyirci ile 26 Ağustos'ta buluştu. Bazıları filmi çok beğenirken bazıları da çok karmaşık olduğunu dile getirdi. İşte Tenet filmine dair tüm detaylar...