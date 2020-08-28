Christopher Nolan'ın filmi Tenet vizyona girdi! İşte yapılan ilk yorumlar

Christopher Nolan'ın bu yaz çıkması beklenen, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca kez ertelenmek zorunda kalan filmi Tenet vizyona girdi. Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmini satışları da ülkemizde önceden başlamıştı. Filmi izleyenler sosyal medyada çeşitli yorumlarda bulundu...
SİNEMALARIN TENET FİLMİ İLE TEKRAR HAYAT BULMASI BEKLENİYOR
Tenet son altı aylık süreçte vizyona girmesi beklenen ilk büyük film olarak dikkat çekiyor. Sinemalar şu anda Avrupa ve Asya'da çoğu ülkede tekrar hizmet vermeye başlamış durumda. ABD'de ise koronavirüsün hala etkisini kaybetmediği için çoğu eyalette sinema salonları hala kapalı. Warner Bros bu nedenle filmi anavatanı olan ABD'de eyaletlerdeki durumlara göre daha sonraki tarihlerde vizyona sokacak. Türkiye'nin de dahil olduğu 70 farklı ülkede ise bu ayın sonunda yayınlanıyor.
TENET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.
MÜZİKLERİ OSCAR ÖDÜLLÜ LUDWIG HAZIRLAYACAK
Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.
TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Christopher Nolan, yeni Tenet filminde bizlere yine bilim kurgu ve aksiyon dolu bir filmle geliyor. Filmde Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışan gizli bir grup ajanın macerasına tanık oluyoruz. Nolan, Tenet'ta zaman yolculuğunun yer almayacağını belirtmişti ancak fragmanlarda uzay-zaman sürekliliğini farklı bir şekilde alt üst eden ilginç bir dinamik görüyoruz. Sadece spesifik bazı cisimler için zaman geriye doğru akıyor.
İŞTE TENET FİLMİ FRAGMANI
İŞTE TENET FİLMİ İÇİN YAPILAN BAZI YORUMLAR
Aylardır beklediğimiz Tenet en sonunda vizyona girdi. Beyin yakan filmlerin ustası Christopher Nolan bu sefer işi biraz abartmış gibi. Filmle ilgili spoilersız görüşlerim sizlerle. İyi seyirler. #tenet #tenetfilm... https://t.co/K4AoNZP050— Burak (@BurakArkan) August 28, 2020
200 milyon $ lık filmin dublajı bu kadar berbat olabilir mi? "check the magazine-dergiyi kontrol et" diye çevirenleri tebrik ediyorum. Google'dan mı çevirdiler acaba?Keşke orijinal izleseydim... #tenet #tenetfilm@WarnerBrosTr@TENETFilm@cinemaximum— Oğuzhan Olgun (@olguzhan) August 28, 2020
#Tenet filmi Nolan'in zamanla ilgili takintisinin en ust seviyeye cikardigi karisik bir film olmus. Biraz kopuk kopukta Olsa filmi cok begendim . Kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bir film.— Burak Özdemir (@brkozdemir23) August 28, 2020
Her ne kadar Interstellar ve Inception kadar iyi olmadığını düşünsem de Nolan abimiz yine aklımızı aldı. Filmi anlayabilmek için bir kaç kere daha izlememiz gerekecek anlaşılan. #tenet— Barış CeyhanLi (@baris_ceyhanli) August 27, 2020
Nolan yine yapmış yapacağını #Tenet nasıl bir filmdi öyle, Nolan filmleri arasında en kafa karıştırıcı ve anlaması zor film diyebilirim. Zaman kavramı yine çok ön plandaydı ve karmaşık olan da Zamandı :) Bu filmi bir kez izlemek yetmez en az 2 defa daha izlemek gerek anlamak için— TURAN (@TuranMhsn) August 27, 2020
#Tenet, Nolan'ın en iyi filmi değil ama baya baya taş gibi film. "Epik fiyasko, seyircinin aklını hafife alma" tarzında söylemler biraz insafsızca. Nolan her zaman buydu, acaba sizin beklentilerinizde yanlışlık olmasın? pic.twitter.com/TFr86NQEAv— Murat İnal (@muratinaal) August 27, 2020
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