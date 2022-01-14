Bir Antivirüs Uygulaması Daha Kripto Para Madenciliğine Soyundu!

Kripto para madenciliği insanlar tarafından yaygın olarak kullanılırken, bazı popüler uygulamalar da bundan yararlanmak istiyor ve bunun neticesinde de uygulamalarına kripto para madenciliği özellikleri ekliyorlar. Ancak bu her zaman olumlu karşılık bulmuyor, özellikle konu bir antivirüs uygulaması olunca. Norton 360 daha önce böyle bir girişimde bulunmuş ve bu bölümü kullanmak istemeyen ve kaldırmayı düşünen kullanıcıların, kripto para madenciliği ile ilgili kısmı kaldırılmasının çok zor olduğu şikayetleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de Norton'un yan kuruluşu Avira benzeri bir girişimde bulundu.
Avira, antivirüs uygulaması Avira Prime'a kripto para madenciliği ile ilgili bir bölüm ekledi. Kullanıcılar bu bölümden Ether kripto para birimini çıkartabiliyorlar. Ancak bunun için 33 dolarlık bir işlem ücreti ödemeleri gerekiyor. Buna ilave olarak bir de Norton'un yapılan madencilik işlemi sonunda elde edilen kazançtan yüzde 15'lik kesinti de olunca, bunun kullanıcılar tarafında pek kazançlı olmayabileceği de konuşulanlar arasında. Zira kullanıcılar kripto para madenciliği için hem enerji bedeli ödüyorlar, hem de kullandıkları ekran kartına fazla yük binmesinden dolayı cihazın ömrü kısalıyor.
Peki, siz kripto para madenciliği yapıyor musunuz? Yapıyorsanız kullandığınız uygulamalar neler? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz.
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