Bir Hacker, 1.5 Milyar Facebook Kullanıcısının Bilgilerine Satışa Çıkarttı!

Privacy Affairs'in açıklamasına göre, bir hacker, yeraltı forumlarında 1,5 milyar Facebook kullanıcısının bilgilerini satışa çıkardı. Hacker, satmakta olduğu kayıtların tamamında bir e-posta adresi ve telefon olduğunu söylüyor ve bu verileri bu yıl içinde Facebook'u hack'leyip çalmış olduğunu iddia ediyor. Satın almadan önce verileri görmek isteyen potansiyel müşterilere de 100 kullanıcılık örnek bir veri seti gönderip kontrol etmelerini istiyor. Her ne kadar kullanıcılar kendisine şüpheyle yaklaşsa da, bir kere satışı gerçekleştirdikten sonra başarı öykülerini forumda paylaşacağını da söylemeden geçmiyor.
Söz konusu çalıntı veriler içinde e-posta adresleri, isimler, kullanıcı ID'leri, konum, cinsiyet, telefon numarası ve şehir bilgileri yer alıyor. Neyse ki, şifreler çalınmış değil. Yine de, bu gelişme Facebook kullanıcılarına kişisel bilgilerinin her an ne kadar tehlikede olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Gelişmeleri takip eden Privacy Affairs, bir kullanıcının verileri gördüğünü ve tüm verilerin gerçek olduğunu söylediğini de açıkladı.
Geçtiğimiz gün yaşanan büyük kesinti ile aynı anda gündeme düşen bu haber, zaten zor zamanlar geçiren Facebook için hiç de iyi görünmüyor. Hacker bilgileri ne zaman çaldığını açıklamasa da, ortada büyük bir sorun olduğu kesin...
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