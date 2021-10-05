Bir Hacker, 1.5 Milyar Facebook Kullanıcısının Bilgilerine Satışa Çıkarttı!

Bir hacker, tümü Facebook kullanıcılarının bilgilerinden oluşan dev bir veri setini internette satışa çıkarttığını duyurdu. İşin kötüsü, bu verilerin gerçek olma olasılığının bir hayli yüksek görünmesi...