Bir "Havadan Şarj" Teknolojisi de Motorola'dan Geliyor

Xiaomi, kısa bir süre önce telefonu şarj etmek için herhangi bir şarj pedine ihtiyaç duymayan kablosuz şarj teknolojisini tanıtmış ve gelişmeleri sizlerle bu haberimizde paylaşmıştık. Şimdi de Motorola, bu sisteme dair kendi yaklaşımını ortaya koyan bir çalışmayı gösterdi.
Weibo aracılığıyla paylaşılan videoda, Motorola'nın uzun menzilden şarj edebilen havadan şarj teknolojisi sergileniyor. Hemen aşağıda göreceğiniz videoda, Motorola One Hyper etiketli bir kablosuz şarj cihazı, farklı mesafelerde 2 Motorola Edge akıllı telefonunu kablosuz olarak şarj ediyor. Bu telefonlardan biri, Motorola One Hyper şarj cihazına 100 cm mesafedeyken, bir diğeri daha yakın olarak konumlandırılmış durumda.
Videoda da görüldüğü üzere, şarj cihazı ile cihazlar arasına bir engel koyulduğunda şarj işlemi otomatik olarak duruyor. Qi standardına dayandığı söylenen şarj işlemi, böylece halihazırda Qi standardına sahip akıllı telefonlarda da kullanılabilir durumda.
Şimdilik proje bir prototip ile sınırlı durumda. Motorola, bu prototipin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklamada bulunmuş değil.
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