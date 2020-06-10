Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak?

Sinema ve tiyatro salonu gibi işletmeler koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılmıştı. Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak? sorusu dün yanıt buldu. Normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işletmelerin açılacağı tarihi duyurdu.