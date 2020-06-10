Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak?

Sinema ve tiyatro salonu gibi işletmeler koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılmıştı. Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak? sorusu dün yanıt buldu. Normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işletmelerin açılacağı tarihi duyurdu.

Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan sinema ve tiyatro salonları için açılış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verdi. 

Sinema ve Tiyatro Salonları Ne Zaman Açılacak?

Sinema ve tiyatro salonu gibi işletmeler, 1 Temmuz itibarıyla açılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sinema, tiyatro gösteri merkezi gibi yerler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir." diye konuştu.

Ayrıca nikah salonları 15 Haziran'da, düğün salonları ise 1 Temmuz'da açılacak. Lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saati ise 22.00 iken 24.00'e alındı. 

Normalleşme Kapsamında Alınan Yeni Kararlar

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar şu şekilde:

  • Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.
  • Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.
  • 65 yaş üstü haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
  • 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin, ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalktı.
  • Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek.
  • Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.
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