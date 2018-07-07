BlackBerry Ghost, Dev Bir Batarya İle Geliyor

BlackBerry'nin beklenen yeni amiral gemisi telefonu Ghost'ta, daha önce hiçbir BlackBerry'de görmediğimiz, dev gibi bir batarya olacak!

BlackBerry Ghost, dev bir batarya ile geliyor

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