BlackBerry Ghost, Dev Bir Batarya İle Geliyor
BlackBerry'nin beklenen yeni amiral gemisi telefonu Ghost'ta, daha önce hiçbir BlackBerry'de görmediğimiz, dev gibi bir batarya olacak!
BlackBerry'nin yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı bir süredir bilinen bir gerçek. Ama telefon hakkında şimdilik, sızıntılardan daha fazlasını öğrenebilmiş değiliz. İşte bu sızıntılardan biri daha, ünlü "sızıntı uzmanı" Evan Blass'tan geldi.
Blass'a göre BlackBerry, şimdiye dek Ghost ismi ile bilinen yeni amiral gemisinde, daha önce hiçbir BlackBerry telefonda görmediğimiz kadar büyük bir batarya kullanacak. Blass, Ghost'un bataryasının 4.000mAh kapasitesinde olacağını iddia ediyor.
Daha önce duyduğumuz sızıntılara göre Ghost, arka yüzünde çift kamera sunacak ve böylece çift kamera trendine katılmış olacak.
Neyse ki bu söylenti ve sızıntıların gerçek olup olmadığını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek. BlackBerry'nin, yeni amiral gemisini, yaz ayları içerisinde tanıtması bekleniyor.
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