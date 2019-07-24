Blizzard'ın Bir Kurucu Ortağı Daha Ayrıldı
Blizzard, sadece birkaç ay içerisinde ikinci önemli en üst düzey yöneticisinden oldu!
Ve bir başka Blizzard ortak kurucusu daha firmadan ayrılıyor. Mike Morhaime'ın Blizzard CEO'su ve başkanı olarak rollerinden ayrılmasının sadece aylar sonrasında bir diğer ortak kurucu olan Frank Pearce da Baş Geliştirme Sorumlusu olan görevinden ayrılacağını duyurdu. Pearce, oyun devini 28 yıl önce Morhaime ve Allen Adham ile beraber kurmuştu. Allen Adham da firmadan 2004 yılında ayrılmış ancak 2016 yılında birkaç yeni oyunun gelişimini kontrol etmek için geri dönmüştü.
Pearce'ın veda yazısının bir kısmında "artık Blizzard'tan uzaklaşma ve meşaleyi bir sonraki lider nesline teslim etme zamanının geldiğini" söyledi. Hep oynamak istedikleri oyunlar yaptıklarını söyleyen Pearce, firmanın bir parçası olmaktan ve "yarattıkları deneyimler ile bu kadar fazla kişinin hayatını pozitif olarak etkilemiş olmaktan" gurur duyduğunu belirtti.
Pearce bundan sonra ne yapacağını tam olarak açıklamamış olsa da, artık vaktinin daha fazlasını açık havada aktif bir şekilde geçirmek ve bir enstrüman çalmayı öğrenmek istediğini ve genel olarak hayatının diğer yönlerine daha fazla vakit ayıracağını söyledi. Yönetici, firmanın Diablo ve StarCraft gibi ilk oyunları için bir programcı olarak başlasa da, diğer ortak kurucular kadar göz önünde bulunan bir isim değildi.
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