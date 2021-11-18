"Uzaylı Balık" Kameralara İşte Böyle Yakalandı!

"Uzaylı balık" ya da "hayalet balık" olarak da tanımlanan gizemli deniz canlısı Magnapinna Mürekkep Balığı, kameralara işte böyle yakalandı!

  • Levent Öztürk
"Uzaylı Balık" Kameralara İşte Böyle Yakalandı!

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