"Uzaylı Balık" Kameralara İşte Böyle Yakalandı!

Okyanusun derinliklerinde sekiz kollu ve iki dokunaçlı garip bir kafadanbacaklı yaşıyor. Büyük yüzgeçli mürekkep balığı (Magnapinna Mürekkep Balığı – Bigfin Squid), 6 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Bu canlı çok nadir görüntülenebiliyor ve görüntülendiği her sefer, gizemli hayvanlar hakkında daha fazla şey öğrenmek için yeni bir şans elde ediyoruz.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Okeanos Explorer araştırma gemisinin mürettebatı, yakın zamanda tamamlanan Windows to the Deep 2021 seferi sırasında Magnapinna Mürekkep Balığı da dahil olmak üzere suda yaşayan bazı harika varlıkları görüntülemeyi başardı.
NOAA araştırmacıları, Meksika Körfezi'ndeki West Florida Escarpment'e dalmak ve araştırmak için uzaktan kumandalı bir araç kullandılar. ROV, 9 Kasım'da mürekkep balığını gördü ve NOAA, mutlu bilim adamlarının yorumlarıyla birlikte, canlının bir video derlemesini tweetledi. Kaşifler bu canlıyı "havalı", "hayalet balık" ve "uzaylı balık" olarak tanımladılar.
NOAA Ship #Okeanos Explorer is safely docked in Port Canaveral, Florida, & our Windows to the Deep 2021 adventure is over. ICYMI, here's video of the bigfin squid (Magnapinna sp.) we encountered in Gulf of Mexico.
Read more about the discovery: https://t.co/0W9DTAXwWi pic.twitter.com/524WzdTY54— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 15, 2021
NOAA yaptığı açıklamada, "Koca yüzgeçli kalamarın kollarını ve dokunaçlarını tam olarak nasıl kullandığı bilinmiyor" dedi ve devam etti: "Ancak, bu uzantıların üzerlerinde mikroskobik emiciler var ve bilim insanları, mürekkep balığının bu uzuvları, vücutlarının altındaki suda asılırken veya deniz tabanı boyunca sürüklenirken kendilerine çarpan avları yakalamak için kullandıklarını düşünüyor."
Magnapinna Mürekkep Balığı ilk olarak sadece 20 yıl önce resmen tanımlandı. Mürekkep balığı uzmanı Mike Vecchione'nin video yorumunda açıkladığı gibi, başlangıçta sadece bir tür olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi birkaç farklı Magnapinna türünün olduğu biliniyor. Vecchione, mürekkep balığını ilk tanımlayan bilim adamlarından biriydi.
Bu mürekkep balığı nadir olarak karşımıza çıkıyor olabilir, ancak araştırmacılar derin okyanus hayvanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yoğun bir çaba gösteriyor. 2020'de yayınlanan bir araştırma, Avustralya kıyılarındaki beş görüntülemeyi ayrıntılı olarak anlatmaktaydı. Her yeni video, Magnapinna Mürekkep Balığının dünyasına açılan küçük bir pencere oluyor...
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