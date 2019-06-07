BMW ve Jaguar'dan Dev Ortaklık!
Otomobil dünyasında taşları yerinden oynatmaya aday büyük bir ortaklık için el sıkışıldı!
- Levent Öztürk
Jaguar Land Rover ve BMW, yeni elektrikli araçlarının yeni nesil motorları için ortaklık kuruyor: Teknolojiyi birlikte geliştirecekler ve ortaklıklarını kullanarak parça alımlarını daha ucuza sağlayabilecekler. Ancak her firma, Birleşik Krallık ve Almanya'da kendi tesislerinde kendi motorlarını üretecek.
BMW'nin söylediğine göre her iki firmanın mühendisleri Almanya'da bir araya gelerek BMW'nin beşinci nesil elektrikli motorunu iyileştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütecek. Vites ve güç elektroniklerini aynı kasa içerisinde barındıran bu motor, etkileyici bir şekilde herhangi bir nadir toprak metali içermiyor. Bu durum da motorun hem daha ucuz, hem de daha çevre dostu olmasını sağlıyor.
Hem i-Serisi araçları ile BMW, hem de I-Pace ile Jaguar, oldukça iyi eleştiriler alan elektrikli araçlar ürettiler. Her iki firmanın beraber çalışarak motorlarının verimini ve gücünü arttırmayı hedeflemeleri de firmalar için olduğu kadar bizler için de iyi olacaktır. JLR'ın mühendislik lideri Nick Rogers, her iki firmanın da yeni nesil EDU'lar için gerekliliklerinin büyük ölçüde örtüştüğünü söylüyor.
Ayrıca her iki firma da ulaşımın geleceğinin ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared – Otonom, Bağlantılı, Elektrikli, Paylaşılan) olduğu düşünüyor. Bu gelecek öngörüsü, pek çok otomobil firmasının ortak çalışmasına sebep oluyor. Örneğin Renault ve Fiat Chrysler'ın başarısızlıkla sonuçlanan birleşme görüşmeleri de aynı amaca dayanıyordu.
Benzer bir şekilde Ford ile VW, ticari araçları ortak geliştirme konusunda anlaştı. Görünene göre yakın gelecekte otomobil teknolojisinin gelişimi için bu tür ortaklıklar çok daha yaygın hale gelecek.
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