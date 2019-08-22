BMW'nin Kayıp Konsept Aracı Geri Döndü!
BMW'nin 1970 yılında sadece 1 kez sergilendikten sonra sırra kadem basan konsept otomobili Garmisch Bertone Concept, yıllar sonra geri döndü!
- Levent Öztürk
Konsept arabalar genellikle fuarlarda gösterildikten sonra otomobil üreticilerinin müzelerinde yer alıyor ve hayatlarına orada devam ediyorlar. Ancak 1970 yılında BMW bir konsept arabasını kaybetmişti. Araba, kelimenin tek anlamıyla ortadan kaybolmuştu. Ancak günümüz teknolojisi ve büyük uğraşlar sonucu bu araba bir kez daha geri dönmüş durumda.
Garmisch Bertone Concept 1970 Cenevre Otomobil Fuarı'nda galasını yapmış ve sonra gizemli bir biçimde ortadan kaybolmuştu. Araba, BMW grubu için bir prestij sembolü olarak üretilmişti. Zarif tasarımı ve kalın böbrek ızgarası ise, araba ortadan kaybolsa da on yıllardır BMW arabalarında yerini almaya devam etti.
BMW'nin tasarım lideri Adrian van Hooydonk bu aracı geri getirmeye karar vererek, orijinal tasarımcı Marcello Gandini'ye ulaştı. Tasarımcının elindeki çizimler ve hafızalarda kalanlar kullanılarak da otomobil üreticisi, günümüz teknolojisi ile geçmişten bir arabayı tekrar geliştirmeye başladı
BMW tasarım ekibi ilk olarak aracın 3D bir modelini bilgisayarda hazırladı ve daha sonra bunu bir kil modele çevirdi. Daha sonra Gandini'nin yardımı ile tasarımın ince ayrıntıları düzeltildi.
Son olarak, bu araba bir kez daha üretildi. Her ne kadar eski bir konsept arabasının tekrar üretilmesi çok mantıklı gözükmese de, üretim süreci sayesinde günümüz teknolojisi ile nelerin mümkün olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. 3D basım tekniği olmasaydı BMW'nin iç parçaların büyük bir kısmı için kalıplar hazırlaması gerekecekti ve bu da gelecekte sunulacakları göstermek için üretilmeyen bir araba üzerinde büyük bir çaba harcanması anlamına gelecekti.
Sonuç olarak, yıllar önce ortadan kaybolan bir otomobilin bugün tekrar karşımızda duruyor olması heyecan verici.
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