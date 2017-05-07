Bosch'ta, çamaşır makinesinden "çok" daha fazlası var!

Bosch'un merkezini ziyaret ettik, gizli odalarına girdik, prototiplerini ve fazlasını gördük. Çamaşır makinesinden "ÇOK" daha fazlası var.

Bosch'un merkezine girdik! İşte tüm gizemleri!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Google ve Raspberry Pi'den Karton Google Assistant!
Çin, Dev Robot Savaşına Hazırlanıyor
Çinli Telefonlar, Çin'de Apple'ı Geçti!
Galaxy S8 Active, User Agent Dizisinde Göründü!
OnePlus 5 Resmi Olarak Açıklandı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir