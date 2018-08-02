Bose Soundlink Micro Kutusundan Çıkıyor

İster içeride ister dışarıda, ister havuzda ister yağmurda kullanabileceğiniz Bose Soundlink Micro Bluetooth hoparlör kutudan çıkıyor.

Oynat Soundlink Micro kutusundan çıkıyor İster içeride ister dışarıda, ister havuzda ister yağmurda kullanabileceğiniz Bose Soundlink Micro Bluetooth hoparlör kutudan çıkıyor.

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