Bose Soundlink Micro Kutusundan Çıkıyor
İster içeride ister dışarıda, ister havuzda ister yağmurda kullanabileceğiniz Bose Soundlink Micro Bluetooth hoparlör kutudan çıkıyor.
Bose markası, ses ürünleri konusunda zaten pek çok kişi tarafından bilinen ve tanınan bir marka. Bu üne yakışır ölçüde ürettiği ürünleriyle müzik severler tarafından sık tercih edilen Bose, daha önce Soundlink Color II isimli Bluetooth hoparlörüyle konuğumuz olmuştu. Bu kez de Bose Soundlink Micro elimize ulaştı.
Adı gibi "micro" görünüme sahip olan Bose Soundlink Micro, oldukça şık da bir hoparlör oluyor. Mobil şartlar için tamamen uygun olan hoparlör, suya karşı dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Peki, Bose Soundlink Micro'nun kutusundan neler çıkıyor? Hemen yukarıdaki videomuzda bu sorunun cevabını veriyoruz.
Ercan Uğurlu
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