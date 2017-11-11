Bu Kez Apple, FBI'a Yardım Etmek İstiyor. Ama...

Daha önce bir suçlunun iPhone kilidini açmayı reddeden Apple, bu sefer polisten çağrı beklediğini söylüyor. Ama o çağrı henüz gelmiş değil!

Bu Kez Apple, FBI'a Yardım Etmek İstiyor. Ama...

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