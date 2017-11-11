Bu Kez Apple, FBI'a Yardım Etmek İstiyor. Ama...
Daha önce bir suçlunun iPhone kilidini açmayı reddeden Apple, bu sefer polisten çağrı beklediğini söylüyor. Ama o çağrı henüz gelmiş değil!
FBI özel ajanı Christopher Combs, bir basın açıklaması sırasında teşkilatın Teksas katliamcısının telefonuna giriş yapamadığı hakkında yakınmıştı. Ancak görünene göre yapmaları gereken tek şey Apple'dan yardım istemekti. Teknoloji devi medyaya yaptığı açıklamada "Yapılan basın konferansında dedektiflerin bir mobil telefona erişmeye çalıştığını öğrendikten hemen sonra FBI ile iletişime geçtiklerini" söyledi.
Cupertino sadece yardımını sunmakla kalmayıp "tüm yasal süreçlere cevap vereceği" sözünü de verdi. Ayrıca "her gün kanun güçleri ile çalıştıklarını" ve "binlerce ajanı eğiterek [Apple'ın] cihazlarını anlamalarını ve Apple'dan nasıl hızlı bir şekilde bilgi isteyeceklerini öğretmeyi önerdiğini" söyledi.
Firmanın Business Insider'a söylediğine göre FBI henüz telefona erişim için yardım istemiş değil. Bu da Reuters'ın, görevlilerin basit bir şekilde suçlunun parmak izini kullanarak cihazı açabilecekleri 48 saatlik süreci kaçırdıkları raporunu büyük oranda doğruluyor. Eğer silahlı saldırgan parmak izi erişimini aktif etmiş olsaydı Apple, bu özelliğin çalışmayı durdurmasından önce parmak izini kullanmak için 48 saatleri olduğunu söyleyebilirdi.
Ancak artık 48 saat geçmiş olduğu için ajans, telefonun içeriğine ulaşmak için başka yasal yollar bulmak zorunda. Görevlilerin artık telefona ve iCloud verilerine erişmek için Apple'a bir mahkeme emri göndermeleri gerekiyor.
FBI'ın bu emri alıyor olup olmadığı belli değil ancak ajans, San Bernardino katliamı sırasında Apple'ı ikna etmek için yoğun bir çaba gösterilmesi ve hatta firmanın mahkemeye verilmesinin ardından Apple ile çalışmaya pek hevesli olmayabilir.
Apple, mahkemenin ardından bile saldırganın telefonuna erişim sağlayacak bir araç üretmeyi kabul etmemiş, bunun sonucunda da FBI, üçüncü parti bir firmaya telefona erişmek için büyük miktarda ödeme yapmak zorunda kalmıştı...
Levent Öztürk
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