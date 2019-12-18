Bu Kulaklıkları Şarj Etmenize (Neredeyse) Hiç Gerek Yok!

Halk desteği kampanyaları genellikle yeni kurulan firmalar tarafından, yeni bir ürüne kaynak bulmak için kullanılıyor ancak bazı durumlarda zaten var olan büyük bir firma da yeni konseptlere olan ilgiyi ölçmek için bu platformları kullanabiliyor. JBL'nin, yeni kablosuz kulaklıkları, JBL Reflect Eternal ile yaptığı gibi... Bazı kampanyaların aksine bu kampanya sadece kaynak oluşturmayı amaçlamıyor ve bu yüzden de projeyi desteklemek için seçenekler sadece, indirimli fiyatlarla ürün için sipariş vermek.
JBL Reflect Eternal'ın farklı olan yanı, güneş enerjili olması. İsveçli firma Exeger'in, hem doğal hem de yapay ışığı enerjiye dönüştüren Powerfoyle adlı teknolojisini kullanan kulaklık gün boyunca fişe takılma ihtiyacı duymadan şarj oluyor. Ayrıca oldukça da hızlı şarj oluyor gibi gözüküyor ve JBL, doğru şartlar altın kulaklığı ayrıca şarj etmenize hiçbir ihtiyaç olmadığının altını çiziyor.
JBL, günde 3,5 saat müzik dinlerseniz ve 2,5 saat ya da daha fazlasını dışarıda geçirirseniz teorik olarak kulaklığın dinleme süresinin sınırsız olacağını söylüyor. Eğer dışarıda geçirilen zamanı 2 saate düşürürseniz kulaklıklar 168 saat boyunca ve Güneş altında geçen zamanı 1,5 saate düşürürseniz 68 saat boyunca kulaklıkları kullanabileceğiniz belirtiliyor. Tabii ki bu saatler bulunduğunuz ortama ve Güneş ışığı şartlarına göre değişecektir ancak yine de ilginç veriler oldukları kesin.
JBL bu kulaklığı, sürdürülebilir ürünlere ilginin artması ile beraber "bilinçli" tüketicileri hedef alacak bir ışık altında görüyor. Kulaklıkların göreceli olarak düşük enerjili cihazlar oldukları düşünülürse de tamamen sürdürülebilir cihazlar için olası bir pazar oldukları kesin.
Kendini şarj edebilmenin dışında JBL Reflect Eternal, modern bir kulaklıktan bekleyebileceğiniz sesli asistanları destekleme, çok noktalı Bluetooth bağlantıları ve Ambient Aware teknolojisi gibi özellikleri de sunuyor. Kulaklığın hem kırmızı hem de yeşil renklerde sunulması planlanıyor ancak bunların ilkinin kırmızıdan ziyade siyah olduğu söylenebilir.
Kampanyanın henüz başladığı düşünülürse ürün şimdilik erken aşamalarda gözüküyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse JBL, önümüzdeki Ekim ayında cihazları sahiplerine göndermeye başlamayı amaçlıyor. Eğer siz de bu kulaklıklarla ilgileniyorsanız kampanyaya önümüzdeki 29 gün boyunca destek olabilirsiniz. Şu anda %54 indirimli en erken satın alım seçeneği bitmiş durumda ancak hâlâ %40 indirimli veya %22 indirimli seçenekleri almak mümkün. 400 ürün bitene kadar alınabilecek olan %40 indirimli fiyat 99 dolar iken, bir sonraki 600 ürünün %22 indirimli fiyatı 129 dolar olarak belirlenmiş.
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