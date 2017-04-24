Bu Otomobil "Değiştirilebilir" Bataryaya Sahip Olabilir
Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, yeni ES8 modeliyle pek çok açıdan farklı bir deneyim sunacak...
Bir otomobil üreticisiyseniz, insanların otomobilinizden gerçekten etkilenmesini istiyorsanız yalnızca bir Supercar yapmazsınız. Elbette yapabilirsiniz, ancak yeni nesil otomobiller arasında pek de alıcı bulmayacağı açık. O nedenle farkındalık yaratmak için farklı dinamikleri bir araya getirmeniz gerekiyor. Tıpkı Çin'in elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun yaptığı gibi.
NIO, tanıttığı yeni otomobilinde pek çok konuyu farklı ele almış ve ortaya gerçekten etkileyici bir otomobil çıkartmayı başarmış. ES8 olarak isimlendirdiği yeni SUV grubu otomobiliyle, beklendiği gibi tamamen elektrikli güç ünitesiyle gelen otomobil, ayrıca şasi ve gövdeyi tamamen alüminyumdan üretmiş.
7 kişinin konforlu şekilde oturabileceği alanı sağlayan NIO ES8, her ne kadar elektrikli bir otomobil olsa da gizemli bir özelliğe de sahip. Üreticilerin benzin istasyonlarında yakıt ikmali yapabileceği gibi bir şarj deneyimi sunacağı söylenen ES8, değiştirilebilir bir pil mekanizması mı kullanacak, yoksa farklı bir teknolojiye mi sahip olacak; bu henüz netlik kazanmış değil. Ancak NIO, otomobilin seri üretime hazır olduğunu söylüyor. NIO ES8'in fiyatı henüz belli değil; araç 2018 yılında alıcı bulmaya başlayabilecek.
NIO, öte yandan EP9 isimli farklı bir aracını daha tanıttı. Alıcısının cebinde devasa bir delik açacak olan EP9, tam 1.48 milyon Dolar fiyatıyla dikkat çekiyor.
Ercan Uğurlu
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