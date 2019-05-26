Bu Telefon Aksesuarı Herkes Tarafından Çok Sevildi

PopSockets PopGrip, kısa sürede popüler oldu, herkes tarafından çok sevildi. Peki, PopSockets PopGrip neden bu kadar çok seviliyor?

  • Ercan Uğurlu
Bu Telefon Aksesuarı Herkes Tarafından Çok Sevildi

PopSockets PopGrip, günlük kullanımınız veya kurumsal bir hediye olarak sunabileceğiniz son derece fonksyonel bir telefon aksesuarıdır. Telefonunuzun arkasına ve kılıfına kolaylıkla yapışır ve günlük kullanımınızı kolaylaştırır.

Aralarında Kendall Jenner, Gigi Hadid, Serena Williams, Emma Stones gibi Hollywood ünlülerinin bulunduğu, Türkiye'de de Burcu Esmersoy, Bade İşçil, Özge Ulusoy, Hatice Şendil, Öykü Baştaş, Pınar Altuğ gibi birçok ünlü kullanıcıya sahip Popsockets 'yeni moda telefon aksesuarı' olarak tanınıyor.

Kavrayın – Gün içerisinde tek elle mesaj yazarken yada koşturma içerisinde telefonunuzu düşürme kaygısı olmadan rahatça kullanın

Video izleyin – Video izlerken telefonunuzu koyacak, yaslayacak yer bulamıyormusunuz? PopGrip'inizi açın ve telefonunuzu koyacak yer aramaya son verin, istediğiniz gibi videolarınızı izleyin.

Tutturun – Araba kullanırken birşeyle uğraşırken telefonunuzu tutturacak yer bulmakta zorlanıyor musunuz? Popsockets'ın 2 farklı Mount'u ile telefonunuzu ister arabanızın havalandırmasına ister düz bir zemine tuturabilirsiniz.

Tarzınızı Gösterin – PopGrip birbirinden farklı desenleri ve renkleriyle tarzınıza eşlik edecek.

Değiştirin - PopGrip cihazınızın üzerinde birden fazla kez yapıştırılıp çıkarılabilir birçok cihaza ve zemine rahatlıkla yapışabilir.

Basit, şık, pratik, uygun fiyatlı ve en önemlisi tüm mobil cihazlarla uyumlu olan PopSockets sadece 69.00 TL'den başlayan fiyatlarla sunulmuştur. Beymen, Vakko, D&R ,Turkcell ve Troy mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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