Bu Tıraş Makinesiyle Kafanız Rahat: Remington RX5 ve MB7000 İncelemesi

Özellikle pandemi ile beraber berbere gitmek neredeyse hayal oldu demek mümkün. Geçirdiğimiz süreçte belli zamanlarda alınan ve uzun süren sıkı önlemler sebebiyle evde genellikle kendi imkanlarımızda tıraş olmaya çalıştık. Kendi adıma konuşacak olursam, ben zaten çok nadiren giderdim, genelde tıraşımı kendim oluyorum uzun yıllardır, o anlamda biraz antrenmanlıydım bu duruma. Ancak bazen tabii ki iş çığrından çıkabiliyor, özellikle sakalı düzeltmek için belli aralıklarla berbere uğramam gerekiyordu. Fakat pandemi ile beraber bu aralıklar gittikçe uzadı ve artık neredeyse gitmiyorum, bundan sonra gidersem de herhalde muhabbete giderim. Hatta buradan Beşiktaş'taki berber arkadaşım Erdal'a da selamlar dileyeyim. En yakın zamanda uğramaya çalışacağım.
Evet, şimdi, konumuza gelelim yavaş yavaş. Remington'un tıraş makinelerini zaten biliyorsunuzdur. Erkek ve kadın bakım ürünleriyle tanınan Remington'dan bugün elimizde 2 tane tıraş makinesi bulunuyor. Bunlardan biri, Remington MB7000 modeli olurken, bu makine hem saç düzeltmelerinizi yapmanızda hem de sakal tıraşınızı olmanızda yardımcı oluyor. Bir diğeri ise, RX5 olarak da bilinen Remington XR1500 modeli. Bu cihaz ise, kafası rahat olmak isteyenlerin cihazı oluyor; zahmetsiz ve sıfır numara saç tıraşı için kullanabiliyorsunuz.
Ben bir süredir bu 2 cihazı da kullanıyorum ve gayet memnunum açıkçası. Nedenlerinden de şimdi cihazları anlatırken sizlere bahsedeyim.
Remington MB7000 İncelemesi
Bu 2 makineden önce sözü Remington MB7000 ile açalım. Baştan söyleyeyim, bu cihaz ile saç tıraşı da yapabilirsiniz pek tabii ki, ancak dar ağzı sebebiyle uzun sürecektir. O nedenle saç kesimi için pek uygun olmadığını belirtmek gerek. Bu cihazın alametifareikası sakal kesimi, sakal düzeltme, saç çizginizi ve ensenizi iyi bir şekilde kısaltmak ve şekillendirmek oluyor. Bunu da gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor.
Cihazın tasarımı ele gayet uygun yapıda, sert plastik yüzeyden oluşuyor ve pütürlü yüzeyle beraber elde rahat duruyor. Fakat az sonra daha yakından bakacağımız RX5'in kenarlarındaki kabartmalarla elde daha rahat durduğunu söylemek lazım.
Şimdi, bu cihazın kutusundan 1 tane T-Bıçak, 8 tane de tarak çıkıyor. Hatta bu taraklardan biri de halihazırda üzerinde bıçakla beraber geliyor. Bunlarla beraber toplamda 15 mm'den 0.4 mm'ye kadar tıraş olabiliyorsunuz.
Tarakları kullanmadan T-Bıçak ile 0.4'mm cilde yakın kesim yapabilirsiniz. Bunu özellikle sakal kenar düzeltmelerinde, detaylandırmada ve ense kesimlerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim üzerinde bıçak bulunduran tarağı ise, detay kesimlerinde kullanıyorsunuz.
Taraklar arasında 6 tane sabit tarak bulunuyor. Bunları T-Bıçağa takarak 15 mm'den 1.5 mm'ye kadar uzunlukta tıraş olabiliyorsunuz. Çantada bir de ayrıca ayarlanabilir tarak kesici var. Bunu da başlığa takarak üzerindeki daireyi çevirip 1.5 mm ile 5 mm arasında tıraş olabiliyorsunuz.
Bu arada cihazla ilgili güzel bir ipucu vereyim. T-Bıçağı çıkartıp ters takarak kesme açısını kolayca ve istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Remington RX5 İncelemesi
Şimdi gelelim kafası rahat olanların makinesi RX5'e. Remington RX5, zahmetsiz ve sıfır numara saç tıraşı için gayet ideal bir cihaz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kullandığım süre içinde tahriş etmemesi ve ergonomik olması fazlasıyla hoşuma gitti doğrusu.
Bu cihaz 0.2 mm'lik kesim uzunluğu ile beraber pürüzsüz bir saç tıraşı isteyenlerin ilgisini çekecek bir tıraş makinesi. Üzerinde 5'li kesme bıçağı bulunurken, ayrıca gizli bir bölümde detay kesici başlık bulundurması da şahane. Böylece favorileri de şekillendirebiliyor, detayları belirleyebiliyorsunuz.
Cihazın başlığı ise esnek yapıda tasarlanmış. Böylece başın tamanını güvenli ve konforlu bir şekilde tıraş edebiliyor. Ayrıca sunduğu tıraş süresi de fazlasıyla kısa. Maksimum 2 dakika içinde tıraş işlemini tamamlayabiliyorsunuz.
Pil Ömrü ve Diğer Önemli Noktalar
Tıpkı RX5 gibi elbette Remington MB7000 de tamamen suya karşı dayanıklı yapıda. Böylece ıslak veya kuru saç ve sakal tıraşı yapabilirsiniz. İki cihazın da pil ömrü gayet uzun. Ürünler bana 18 Aralık'ta geldi ve yaklaşık 1 aydır 8 – 9 defa tıraş oldum sanıyorum. Arada tabii ki düzeltmeler için de açıyorum ve o zamandan bu yana dek sadece 1 kez şarj ettim.
Remington'ın söylemine göre ise RX5, 2 günde 1 dakikalık kullanımla beraber 1 aya kadar şarj etmeden kullanılabiliyormuş. Eğer cihazı sürekli çalıştırırsanız ise, 50 dakikaya kadar şarj süresi sağlıyormuş. MB7000 modeli ise, yine 60 dakika kadar şarj süresi sunuyor; bu da pratik kullanım için fazlasıyla yeterli.
Ancak eğer şarj LED'ine dikkat etmezseniz, cihaz size sürpriz yapabiliyor, hiç olmadık anda şarjı bitebiliyor. Fişe takılıyken ise çalışmıyor, önce bataryanın biraz dolmasını beklemeniz gerekiyor.
Bu arada bahsetmem gereken noktalardan biri, her 2 cihazın da güzel bir taşıma çantasının bulunduğu ve -burası önemli- garanti süresinin 2+1 yıl olması. 2 yıl garanti süresi zaten cihazla beraber standart olarak geliyor. +1 yıl ek süreyi ise, cihazı Remington'ın internet sitesi üzerinden kaydettiğinizde kazanıyorsunuz. Bu da çok basit bir işlem, yapmayı ihmal etmeyin derim.
Sonuç
Evet, Remington RX5 ve Remington MB7000 modellerini ben kullandım, gayet de beğendim, memnun kaldım. Kendisi tıraş olan, tıraş olmayı seven ve pandemi sebebiyle berbere gitmek yerine artık bu işi evde halletmek isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Elbette bu işte biraz da el yatkınlığı önemli, o da zamanla kazanılıyor. Fakat halledilmeyecek gibi de değil. Tabii ki berberlik zanaatı baki, yine en iyi tıraşı berberlerimiz yapıyor. Yakışıklı olmak için onlara da uğramak gerekli.
Remington RX5: 750 TL
Remington MB7000: 750 TL
CHIP Online Notu: %90
+ Pratik
+ Konforlu tıraş
+ Ergonomik tasarım
+ Bıçak ve tarak çeşitliliği
+ Hızlı
+ Uzun pil ömrü
+ Suya dayanıklı
+ Garanti süresi
- Fişe takılıyken çalışmıyor
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