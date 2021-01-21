Bu Tıraş Makinesiyle Kafanız Rahat: Remington RX5 ve MB7000 İncelemesi

Evde konforlu ve zahmetsiz saç / sakal tıraşı olmak isteyenlere kesin çözüm! İşte Remington RX5 ve Remington MB7000 tıraş makinesi incelemesi; performansı, fiyatı ve cihazlar hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey!