Buz Devri köpeğinin midesinden çıkan şaşırttı! Türün son örneğini o mu yedi?

Buz Devri'nden kalma 14 bin yıllık yavru köpeğin midesinden tüylü gergedan parçası çıkarıldı! Yavru köpeğin tüylü gergedanı nasıl avladığı bilinmiyor ancak köpek avını sindiremeden ölmüş...

Midesinden gergedan çıkan Buz Devri köpeği! Son tüylü gergedanı o mu yedi?

Buz Devri'nden kalan 14 bin yıllık bir köpeğin kusursuz bir şekilde korunmuş olan bedenini bulan bilim insanları, köpeğin midesinden çıkardıkları parça ile şaşkına uğradı. Parçanın, son tüylü gergedana ait olduğu düşünülüyor.

Önce Mağara Aslanı Olduğunu Varsaydılar

Bilim insanları yavru köpeğin midesini incelerken tüylü bir dokuya rastladı. İnce ve sarı bir kürk parçası olduğu anlaşılan dokunun ilk olarak bir mağara aslanına ait olduğu varsayıldı.

Daha sonra Stockholm Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı testler, bu varsayımın yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Parça farklı bir canlıya aitti...

Parçanın Yünlü Gergedana Ait Olduğu Anlaşıldı

İsveç Doğa Tarihi Müzesi ve Stockholm Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla ilgili Paleogenetik Merkezi'nin evrimsel genetik profesörü Love Dalen CNN'e konuştu. Dalen, DNA'yı aldıklarında bu dokunun dağ aslanına benzemediği görüldüğünü söyledi. Doku mitokondrial DNA analizinin yünlü gergedanlarla neredeyse mükemmel bir eşleşme yaptığını söyledi.

Tüylü Gergedanlar 14 Bin Yıl Önce Yok Oldu

Radyokarbon yöntemiyle tariglendirilen gergedan derisinin yaklaşık 14 bin 400 yıllık olduğu belirlendi.

Dalen "Bu köpek yavrusu da yaklaşık 14 bin yıl önceye tarihlenmişti. Tüylü gergedanların 14 bin yıl önce yok olduğunu biliyoruz. Yani bu köpek yavrusunun son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yavru köpeğin tüylü gergedanı nasıl yakalayıp yediği bilinmiyor. Paleogenetik Merkezi'nde doktora öğrencisi Edana Lord, bu canlıların günümüzdeki beyaz gergedanlarla hemen hemen aynı boyutlarda olduğunu söylüyor. Lord'a göre yavru köpek tüylü gergedanı kendisi öldürmedi. Öte yandan bu parça yavru bir tüylü gergedana ait de olabilir.

"Köpek Tüylü Gergedanı Sindiremeden Ölmüş"

Dalen, "Bu yavru, gergedanı yedikten çok kısa süre sonra ölmüş olmalı, çünkü pek sindirememiş. Bu yavrunun kurt olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bir kurt yavrusuysa ölü bir bebek gergedanla karşılaşmış ya da yetişkin bir kurt, bebek gergedanı avlamış olabilir. Belki de onlar bebeği yerken, anne gergedan intikamını almıştır." diye konuştu.

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