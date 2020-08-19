Buz Devri köpeğinin midesinden çıkan şaşırttı! Türün son örneğini o mu yedi?

Buz Devri'nden kalma 14 bin yıllık yavru köpeğin midesinden tüylü gergedan parçası çıkarıldı! Yavru köpeğin tüylü gergedanı nasıl avladığı bilinmiyor ancak köpek avını sindiremeden ölmüş...