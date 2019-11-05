Canlı Kamera Seks Sitelerinde Yeni "Facia"

Hack'lenen ve internete sızdırılan kullanıcı veri tabanları hali hazırda yeterince büyük bir güvenlik problemiyken, son yaşanan olay hem porno sitelerinin ziyaretçileri, hem de seks işçileri için daha da tehlikeli olabilir. Condition:Black güvenlik araştırmacılarının keşfine göre, Barcelona'dan bir yayın ağının canlı kamera kızları ağı için kullandığı veri tabanı, haftalarca korumasız durumda kaldı. Bu veri yığınının üzerinde kullanıcı adları, IP adresleri, görüntüleme alışkanlıkları, özel sohbetler ve hatta başarısız giriş denemelerinde kullanılan şifreler de dahil milyonlarca insan için pek çok ayı kapsayan kayıtlar bulunuyordu. Condition:Black'in söylediğine göre bazı çalışanların kullanıcı bilgileri de açığa çıkmış durumda.
Çoğunlukla Avrupa'dan giriş yapan kullanıcıların bilgilerini içeren veri tabanı geçen hafta kilitlendi ve bu sırada bilgilere kimsenin ulaşıp ulaşmadığı henüz net değil. Engadget tarafından VTS Medya şirketine atılan e-postaya cevap verilmediği için de şirketin bu konu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.
3Fun'ın randevulaşma hizmetinin veri tabanının açığa çıktığı olayındaki gibi, camgirl sitesinin verilerinin açığa çıkması da sadece potansiyel bir güvenlik riski değil. Görüntüleme alışkanlıkları, cinsel tercihlerinin diğer insanlar tarafından öğrenilmesi konusunda endişeli olan insanlara karşı şantaj yapmak için kullanılabilir.
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