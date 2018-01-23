Captcha'larla Büyük Bir İş Başardınız, Tebrikler!
İnternette insan olduğunuzu kanıtlamak için doldurduğunuz Captcha'larla aslında insanlığa katkıda bulunduğunuzu biliyor muydunuz?
İnsan olduğunuzu kanıtlamak için doldurduğunuz, zaman zaman sizi çıldırtan Captcha'ları kullanarak büyük bir işin bir parçası oldunuz; bunun için bir tebriği hak ediyorsunuz. Farkında olmadan katıldığınız bu sıkı çalışma sayesinde birçok metin, gelecek nesillerin faydalanması için dijital ortama aktarıldı; yapay zeka daha akıllı bir hale geldi.
Captcha sistemlerinin en ünlülerinden Google'ın Recaptcha'sı, insan olduğunuzu kanıtlamanın yanında geleneksel bilgisayarların anlayamadığı şeyleri sizlere tanımlatmakta kullanılıyor.
Recaptcha'nın doğuşu
Recaptcha , Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden birkaç bilgisayar bilim insanının ortak çalışmasıyla 2007'de ortaya çıktı ve 2009'da Google tarafından satın alındı. Amaç hem web sitelerini ziyaret edenlerin insan olduğunu kanıtlamak, hem de bu sırada bazı verileri çözmekti.
Böylece tek bir kitabı sadece bir kişinin dijitalleştirmesi yerine iş, milyonlarca kullanıcıya dağıtıldı. Girdiğiniz iki sözcüklü Captcha'ları hatırlıyor musunuz? Bunlardan biri "gerçek" test, diğeri ise henüz dijital hale getirilmemiş yeni sözcük idi. Kullanıcı hangisinin hangisi olduğunu bilmediği için ikisini de doğru yazmaya çalışıyordu.
Recaptcha elbette biraz daha karmaşık bir işleyişe sahipti ve kendi çalışmalarını kontrol edebiliyordu. Sistem aynı yeni sözcüğü birden fazla kullanıcıya göstererek, yeni sözcüğün doğru olarak uyarlanıp uyarlanmadığını kontrol edebiliyordu.
Recaptcha 2011'de tüm Google Books arşivini ve New York Times'ın 1851'e kadar giden 13 milyon makalelik arşivini dijital ortama aktarmaya yardımcı oldu.
Sonraki adımlar
Google 2012'de işin içine Google Sokak Görünümü'nden fotoğraflar da eklemeye başladı. Böylece kullanıcılar, kapı numaralarını ve diğer işaretleri çözmeye başladılar. 2014'te ise sistem, tamamen yapay zekayı eğitmekten ibaret hale geldi.
Google'ın yapay zeka eğitimini kullanmak için birçok nedeni var: Daha iyi resim aramaları, daha doğru Google Maps arama sonuçları ve Google Fotoğraflar'daki fotoğrafların daha isabetli tanımlanması gibi. Sokak işaretlerini tanımlayarak aslında otonom araçların kaza yapmadan ilerlemesine de küçük bir katkıda bulunuyorsunuz.
Recaptcha, Google'ın makine öğrenimi alanında diğer internet devleriyle yarışması için büyük öneme sahip. Sistemin veri incelemedeki isabeti, Google'ın şu anki ve gelecekteki ürünleri için rakipleri önünde avantajlar sağlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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