Captcha'larla Büyük Bir İş Başardınız, Tebrikler!

İnternette insan olduğunuzu kanıtlamak için doldurduğunuz Captcha'larla aslında insanlığa katkıda bulunduğunuzu biliyor muydunuz?

Captcha'larla büyük bir iş başardınız, tebrikler!

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