Charles Darwin'in Günlüklerinin Çalındığı, 20 Yıl Sonunda Kabul Edildi

Darwin'ın Dönüşüm Defterleri olarak bilinen notları, Darwin'in türlerin atalarından daha sonraki bir türe nasıl "dönüşebilecekleri" konusundaki ilk düşüncelerini ve ünlü "Hayat Ağacı" eskizini de içeriyor. İlk olarak 2001'de defterlerin kaybolduğunu açıklayan Üniversite, aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından çalındığını kabul etti ve bulunmasın için kamuya açık bir çağrı yaptı.
Genellikle en nadide kitapların göz altında tutulduğu Özel Koleksiyonlar odasında saklanan notlar, 2000 yılında fotoğraflanmak için dışarı çıkarılmıştı. Kütüphane bir yıl sonra, defterlerin eksik olduğunu fark etti ve yaklaşık 10 milyon kitap, el yazması ve haritadan oluşan bir "denizde" kaybolduğunu varsaydı. Üniversiteye göre, kütüphanedeki rafların toplam uzunluğu 210 kilometre civarında.
Yıllar boyunca süren aramalar sonuç vermeyince nihayet bir hırsızlık olayının yaşandığı kabul edildi ve aradan geçen 20 yıla yakın zamanın ardından polisten yardım istendi. Defterler Interpol'ün çalınan sanat eserleri veritabanına da eklendi.
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