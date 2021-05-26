"Charlie Parmağımı Isırdı": Efsane YouTube Videosu Artık Yok!

Pek çok kişinin anılarında sevimliliği ile hatırlanan "Charlie Parmağımı Isırdı" (Charlie Bit My Finger) videosu, bu anı kameraya yakalayan aile tarafından NFT olarak satılmasının ardından, YouTube'dan kaldırıldı. Davies-Carr ailesi tarafından bir NFT açık arttırma sitesine koyulduktan sonra videoya adeta teklif yağdı ve tekliflerin son anlarında "3fmusic" kullanıcısı 760.999 dolarlık teklifi ile açık arttırmayı kazandı.
"Charlie Parmağımı Isırdı" videosu YouTube üzerinde 880 milyonun üzerinde izleme ile en popüler videolardan biri olarak öne çıkıyor. Videonun yıldızları ise 1 yaşındaki Charlie ve 3 yaşındaki Harry. Video boyunca Charlie Harry'yi ısırıyor ve Harry de kardeşinin yaptığını söylüyor. Temel olarak videoda başka, daha derin bir konu bulunmuyor ancak bu ikilinin sevimlilikleri, internette beğenilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir BBC haberinin söylediğine göre video, ikiliye ve daha genç olan iki kardeşlerine reklamlar ve promosyonlar aracılığıyla destek olmaya devam etti ve her ikisi de bu videonun bir parçası olmaktan memnun görünüyor.
Ancak artık video, herkesin kendisini izleyebildiği YouTube'dan ayrıldı ve tek kişiye ait durumda. Normalde bu tür satışlarda eserler, NFT satışının ardından da internet üzerinde kalmaya devam edebiliyor ancak Davies-Carr ailesi, genellikle yapılanın aksine videoyu kaldırmaya karar verdi.
NFT'ler temel olarak bir "dijital orijinalin" "sahiplik sertifikasının" satışı olarak tanımlanabilir. Bir sanatçının orijinal bir eserinde olduğu gibi popüler dijital parçaların hakları da zaman zaman açık arttırmaya çıkartılıyor ve oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor.
Örneğin Twitter kurucusu ve CEO Jack Dorsey, gönderdiği ilk tweet'i şaşırtıcı bir şekilde 2.915.835 dolarlık fiyatı ile satmıştı...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın