Netflix Türkiye'ye Temmuz'da gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Temmuz ayında izleyiciyle buluşacak olan yapımları açıkladı. Açıklama ile gibi merak edilen sorular da yanıt buldu.
İşte Temmuz ayında Netflix platformunda yerini alacak olan diziler, filmler, yeni sezonlar ve finaller...
Warrior Nun (İlk Sezon)
Netflix'in çizgi romanlardan uyarlama dizisi Warrior Nun'ın konusu şu şekilde: Ava adlı 19 yaşında yetim bir kadın, ikinci bir yaşam şansı ve sırtına yerleştirilmiş kutsal bir emanetle gözlerini bir morgda açar. Ava, Hale Taşıyıcısı olarak Şeytan Avcısı rahibelerin gizli tarikatına seçildiğini ve süper güçlere sahip olduğunu öğrenir.
Warrior Nun, 2 Temmuz'da ekranda olacak.
Warrior Nun Fragman
Warrior Nun | Official Trailer | NetflixCaught in the middle of an ancient war between good and evil, a young girl wakes up in a morgue with inexplicable powers. Her search for answers brings her to The Order of the Cruciform Sword, a secret society of warrior nuns sworn to protect the world from evil. While juggling her responsibilities as the chosen one with the normal obstacles of a teenage girl, this mysterious fantasy drama is full of mystery, action, adventure, and teenage romance, proving our main character might fight in the name of good, but she’s no angel.
Watch Warrior Nun, only on Netflix:
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About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 183 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Warrior Nun | Official Trailer | Netflix
Cable Girls Final Yapacak
28 Nisan 2017'de ilk kez ekranlara gelen Netflix Orijinal dizisi Cable Girls'ün 5. sezonu heyecanla bekleniyordu. 1920'lerin sonlarında Madrid'de geçen bir İspanyol drama dizisi olan Cable Girls, 3 Temmuz'da son bölümü ile ekranda olacak.
Exatlon Challenge Ne Zaman Yayınlanacak?
Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge, bu ay Netflix Türkiye'de olacak. Yarışmada 18 popüler Türk YouTuber yer alacak.
Exatlon 3 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.
Stateless Ne Zaman Yayınlanacak?
Netflix'in yeni mini dizisi Stateless, Avustralya çölünün ortasında yer alan bir göçmen gözaltı merkezinde yolları kesişen dört yabancının hikâyesini anlatacak.
Stateless, 8 Temmuz'da yayınlanacak.
Stateless Fragman
Stateless | Official Trailer | NetflixThe paths of four diverse strangers intersect at an immigration detention center in the Australian outback. Co-created by Oscar winner Cate Blanchett.
SUBSCRIBE:
About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 183 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Stateless | Official Trailer | Netflix
Four strangers — a troubled woman, an anguished refugee, a bureaucrat and a struggling dad — intersect at an Australian immigration detention center.
Hakan: Muhafız 4 Sezon Ne Zaman?
Aralık 2018 yılında ilk bölümleri yayınlanan ilk Türk Netflix yapımlarından Hakan: Muhafız, geçmişini keşfeden Hakan'ın epik macerasını konu alıyordu.
Hakan: Muhafız, 9 Temmuz'da yayınlanacak 4. sezonuyla final yapacak.
Hakan: Muhafız 4. Sezon Fragman
Hakan: Muhafız: 4. Sezon | Resmi Fragman | NetflixHer şey sona erdiğinde kim kazanacak? Bunu öğrenmenin tek yolu hikâyenin en başına dönmek!
Hakan: Muhafız'ın 4. sezonu 9 Temmuz'da sadece Netflix’te.
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Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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Hakan: Muhafız: 4. Sezon | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial
Vezir ve Ölümsüzler modern İstanbul'a hükmeder. Hakan bir savaşı durdurmak için geçmişe yolculuk eder. Zeynep ise güçlü bir dönüşüm geçirir.
The Old Guard Konusu Nedir?
Netflix Orijinal yapımı The Old Guard, Andy adlı bir savaşçının önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bir grup paralı askeri konu alıyor.
Aksiyon macera türündeki film, 10 Temmuz'da Netflix'te olacak.
The Old Guard Fragman
The Old Guard | Resmi Fragman | NetflixSonsuzluk göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir. Ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır. Greg Rucka imzalı beğenilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, ayakları yere sağlam basan sert ve aksiyon dolu bir öykü. 10 Temmuz’da Netflix’te.
Abone ol:
Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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FACEBOOK:
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The Old Guard | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial
Cursed (İlk sezon)
Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli güçlere ve efsanevi bir kılıca sahip olan genç asi Nimue'nin, halkını kurtarmak için paralı asker Arthur ile çıktığı yolculuğa odaklanıyor.
Cursed, 17 Temmuz tarihinde ilk sezonuyla ekranlarda yerini alacak.
Cursed Fragman
CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixFrank Miller ve Thomas Wheeler imzalı Cursed, Kral Arthur efsanesinin Nimue'nin (Katherine Langford) bakış açısından anlatıldığı yeni bir uyarlaması. Cursed'ün tüm bölümleri 17 Temmuz Netflix'te.
Abone ol:
Netflix Hakkında
Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
INSTAGRAM:
FACEBOOK:
TWITTER:
CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial
Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı
Mini dizi Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı, FBI'ın 1980'li yıllarda New York'ta terör estiren beş mafya imparatorluğunu nasıl yıktığını anlatan belgesel türünde bir yapım olacak.
Mini dizi, 22 Temmuz'dan itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.
Delidolu 2 (Devam Filmi)
Amerikan gençlik filmi Delidolu 2, 2018 yılında yayınlanan Delidolu'nun devamı olacak. Filmde, son sınıf için liseye geri dönen Elle'nin üniversiteye gitmek için çabalarını ve aşk hayatını izleyeceğiz.
Beth Reekles'in 'Delidolu' adlı kitaplarından uyarlanan devam film, 24 Temmuz'da Netflix'te olacak.
Last Chance U: Laney (5. Sezon)
Netflix'in Emmy adayı dizisi Last Chance U, 5. sezonuyla 28 Temmuz'da ekranlarda olacak. Dizide Laney Kartalları'nın baş antrenörü John Beam'in, sayısız aksilikler arasında takımı toparlamak için verdiği mücadeleleri göreceğiz.
Last Chance U: Laney Fragman
Last Chance U: The Final Season | Official TrailerAll footage belongs to Netflix. No copyright intended.
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The Umbrella Academy (2. sezon)
Babalarının ölümüyle yeniden bir araya gelen sıra dışı yeteneklere sahip kardeşlerin hikâyesini anlatan Netflix Orijinal dizisi The Umbrella Academy, ilk sezonuyla beğeni toplamıştı.
Dizi, ikinci sezonuyla 31 Temmuz'da Netflix'te olacak.
Vis a vis: El oasis (İlk sezon)
Kadın hapishanesinde kalan bir grup mahkumun başından geçenleri anlatan Vis a vis'in devam yapımı Vis a vis: El oasis, dört sezon süren orijinal diziden Maca ve Zulema karakterlerinin yeni hayatına odaklanıyor.
Dizi, 31 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.
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