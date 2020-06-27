Netflix Türkiye'ye Temmuz'da gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Türkiye Temmuz ayında platforma eklenecek olan yapımları duyurdu. "Exatlon Challenge ne zaman başlayacak?", "Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular yanıt buldu.

Netflix'te Temmuz'da Yayınlanacak Yeni Yapımlar

Netflix Temmuz ayında izleyiciyle buluşacak olan yapımları açıkladı. Açıklama ile gibi merak edilen sorular da yanıt buldu. 

İşte Temmuz ayında Netflix platformunda yerini alacak olan diziler, filmler, yeni sezonlar ve finaller...

Warrior Nun (İlk Sezon)

Netflix'in çizgi romanlardan uyarlama dizisi Warrior Nun'ın konusu şu şekilde:  Ava adlı 19 yaşında yetim bir kadın, ikinci bir yaşam şansı ve sırtına yerleştirilmiş kutsal bir emanetle gözlerini bir morgda açar. Ava, Hale Taşıyıcısı olarak Şeytan Avcısı rahibelerin gizli tarikatına seçildiğini ve süper güçlere sahip olduğunu öğrenir.

Warrior Nun, 2 Temmuz'da ekranda olacak.

Warrior Nun Fragman

Warrior Nun | Official Trailer | NetflixWarrior Nun | Official Trailer | Netflix
Caught in the middle of an ancient war between good and evil, a young girl wakes up in a morgue with inexplicable powers. Her search for answers brings her to The Order of the Cruciform Sword, a secret society of warrior nuns sworn to protect the world from evil. While juggling her responsibilities as the chosen one with the normal obstacles of a teenage girl, this mysterious fantasy drama is full of mystery, action, adventure, and teenage romance, proving our main character might fight in the name of good, but she’s no angel. Watch Warrior Nun, only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 183 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Warrior Nun | Official Trailer | Netflix

Cable Girls Final Yapacak

28 Nisan 2017'de ilk kez ekranlara gelen Netflix Orijinal dizisi Cable Girls'ün 5. sezonu heyecanla bekleniyordu. 1920'lerin sonlarında Madrid'de geçen bir İspanyol drama dizisi olan Cable Girls, 3 Temmuz'da son bölümü ile ekranda olacak.

cable girls

Exatlon Challenge Ne Zaman Yayınlanacak?

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge, bu ay Netflix Türkiye'de olacak. Yarışmada 18 popüler Türk YouTuber yer alacak.

Exatlon 3 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

exatlon challenge

Stateless Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix'in yeni mini dizisi Stateless, Avustralya çölünün ortasında yer alan bir göçmen gözaltı merkezinde yolları kesişen dört yabancının hikâyesini anlatacak.

Stateless, 8 Temmuz'da yayınlanacak.

Stateless Fragman

Stateless | Official Trailer | NetflixStateless | Official Trailer | Netflix
The paths of four diverse strangers intersect at an immigration detention center in the Australian outback. Co-created by Oscar winner Cate Blanchett. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 183 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Stateless | Official Trailer | Netflix Four strangers — a troubled woman, an anguished refugee, a bureaucrat and a struggling dad — intersect at an Australian immigration detention center.

Hakan: Muhafız 4 Sezon Ne Zaman?

Aralık 2018 yılında ilk bölümleri yayınlanan ilk Türk Netflix yapımlarından Hakan: Muhafız, geçmişini keşfeden Hakan'ın epik macerasını konu alıyordu.

Hakan: Muhafız, 9 Temmuz'da yayınlanacak 4. sezonuyla final yapacak.

Hakan: Muhafız 4. Sezon Fragman

Hakan: Muhafız: 4. Sezon | Resmi Fragman | NetflixHakan: Muhafız: 4. Sezon | Resmi Fragman | Netflix
Her şey sona erdiğinde kim kazanacak? Bunu öğrenmenin tek yolu hikâyenin en başına dönmek! Hakan: Muhafız'ın 4. sezonu 9 Temmuz'da sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Hakan: Muhafız: 4. Sezon | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Vezir ve Ölümsüzler modern İstanbul'a hükmeder. Hakan bir savaşı durdurmak için geçmişe yolculuk eder. Zeynep ise güçlü bir dönüşüm geçirir.

The Old Guard Konusu Nedir?

Netflix Orijinal yapımı The Old Guard, Andy adlı bir savaşçının önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bir grup paralı askeri konu alıyor.

Aksiyon macera türündeki film, 10 Temmuz'da Netflix'te olacak.

The Old Guard Fragman

The Old Guard | Resmi Fragman | NetflixThe Old Guard | Resmi Fragman | Netflix
Sonsuzluk göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir. Ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır. Greg Rucka imzalı beğenilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, ayakları yere sağlam basan sert ve aksiyon dolu bir öykü. 10 Temmuz’da Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: The Old Guard | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

Cursed (İlk sezon)

Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli güçlere ve efsanevi bir kılıca sahip olan genç asi Nimue'nin, halkını kurtarmak için paralı asker Arthur ile çıktığı yolculuğa odaklanıyor.

Cursed, 17 Temmuz tarihinde ilk sezonuyla ekranlarda yerini alacak.

Cursed Fragman

CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixCURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | Netflix
Frank Miller ve Thomas Wheeler imzalı Cursed, Kral Arthur efsanesinin Nimue'nin (Katherine Langford) bakış açısından anlatıldığı yeni bir uyarlaması. Cursed'ün tüm bölümleri 17 Temmuz Netflix'te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial

Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı

Mini dizi Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı, FBI'ın 1980'li yıllarda New York'ta terör estiren beş mafya imparatorluğunu nasıl yıktığını anlatan belgesel türünde bir yapım olacak.

Mini dizi, 22 Temmuz'dan itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Delidolu 2 (Devam Filmi)

Amerikan gençlik filmi Delidolu 2, 2018 yılında yayınlanan Delidolu'nun devamı olacak. Filmde, son sınıf için liseye geri dönen Elle'nin üniversiteye gitmek için çabalarını ve aşk hayatını izleyeceğiz.

Beth Reekles'in 'Delidolu' adlı kitaplarından uyarlanan devam film, 24 Temmuz'da Netflix'te olacak.

deli dolu 2

Last Chance U: Laney (5. Sezon)

Netflix'in Emmy adayı dizisi Last Chance U, 5. sezonuyla 28 Temmuz'da ekranlarda olacak. Dizide Laney Kartalları'nın baş antrenörü John Beam'in, sayısız aksilikler arasında takımı toparlamak için verdiği mücadeleleri göreceğiz. 

Last Chance U: Laney Fragman

Last Chance U: The Final Season | Official TrailerLast Chance U: The Final Season | Official Trailer
All footage belongs to Netflix. No copyright intended. Follow me on Twitter: @CF22Prod ????

The Umbrella Academy (2. sezon)

Babalarının ölümüyle yeniden bir araya gelen sıra dışı yeteneklere sahip kardeşlerin hikâyesini anlatan Netflix Orijinal dizisi The Umbrella Academy, ilk sezonuyla beğeni toplamıştı.

Dizi, ikinci sezonuyla 31 Temmuz'da Netflix'te olacak.

umbrella

Vis a vis: El oasis (İlk sezon)

Kadın hapishanesinde kalan bir grup mahkumun başından geçenleri anlatan Vis a vis'in devam yapımı Vis a vis: El oasis, dört sezon süren orijinal diziden Maca ve Zulema karakterlerinin yeni hayatına odaklanıyor.

Dizi, 31 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

vis a vis

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