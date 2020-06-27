Netflix Türkiye'ye Temmuz'da gelecek yapımlar açıklandı! İşte yeni yayınlar

Netflix Türkiye Temmuz ayında platforma eklenecek olan yapımları duyurdu. "Exatlon Challenge ne zaman başlayacak?", "Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular yanıt buldu.