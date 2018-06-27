Chromecast ve Google Home'da Çökme
Bugün Chromecase veya Google Home'unuzda sorun yaşadıysanız, yalnız değilsiniz!
Bugün tek çöken hizmet Slack değil. Google, "bazı" Chromecast ve Google Home kullanıcılarının kesintiler yaşadığını doğruladı.
Google, yaptığı açıklamada sorunu yakından incelediğini ve çözüm üzerinde çalıştığını söyledi. Yapılan ilk açıklamada sorunla ilgili herhangi bir detaydan ve sorunun ne kadar yaygın olduğundan söz edilmedi. Bulut hizmetlerinin zaman zaman çökmesi ve erişilmez hale gelmesi sık rastlanan bir durum ve böyle durumlarda sorunla ilgili bilgi edinmek, kolay olmayabiliyor. Bazı hizmetlerin çalışıp çalışmadığını buna özel hazırlanmış web sayfalarından takip edebilseniz de, sorunun neden kaynaklandığını öğrenmeniz mümkün olmayabiliyor.
Bugün sorun yaşayan Chromecast kullanıcıları, HBO, Netflix ve YouTube gibi uygulamalarda Chromecast simgesinin görünmediğini söylüyorlar. Buna karşın Google Home cihazlarında da benzer sorunlar yaşandı ve "Hey Google" diyenler, cihazdan "şu an bir sorun var, birkaç saniye sonra tekrar deneyin" cevabını aldılar. Dünya çapında yaşanan sorunların neden kaynaklandığı, şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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