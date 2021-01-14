Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Koronavirüs tekrar Çin'i etkisi altına alıyor

Çin'de Ocak ayından bu yana yeniden uygulanan kısıtlamalara rağmen ilk koronavirüs kaynaklı ölüm açıklandı. Ayrıca bu ölüm vakası ile 10 aydır en yüksek yeni vaka kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Koronavirüs tekrar Çin'i etkisi altına alıyor

Çin, Mayıs ayından bu yana ilk koronavirüs ölümünü duyurdu. Ayrıca aylardır en çok yeni koronavirüs vakası kaydedilmiş oldu.

DailyMail'de yer alan habere göre, Çin'de birkaç gündür karantina uygulanan Hebei bölgesinden koronavirüs ölümü bildirildi. Bu ölüm bildirisi ile Çin'de mayıs ayından bu yana gerçekleşen ilk koronavirüs kaynaklı ölümü kaydedilmiş oldu.

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10 Ayda Ulaşılan En Yüksek Günlük Yeni Vaka Sayısı Oldu

Aylar sonra ilk koronavirüs ölümünün gerçekleşmesi ile beraber ayrıca Çin'in yaklaşık 10 ayda ulaştığı en büyük günlük yeni vaka bildirisi yapıldı. Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, bir önceki gün 115 olan vaka sayısı 138 olarak yükseliş yaşadı. Yetkililer daha fazla ayrıntı vermedi.

Çin, Covid-19'u yeniden canlandırmaya çalışırken Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ise pandeminin kökenini araştırmak için Wuhan'da bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor.

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Acil Durum İlan Edilmişti

Komisyon, yeni vakaların 124'ünün yerel enfeksiyon olduğunu belirtti. Bunların 81'i Pekin'i de çevreleyen Hebei eyaletinde, 43'ü ise Heilongjiang'da rapor edildi.
37 milyondan fazla nüfusu olan Heilongjiang, Çarşamba günü acil durum ilan edildi ve gerekmedikçe eyalet dışına seyahat edilmeme emri verdi.

Dün ayrıca Hebei eyaletinde sıfırın altında kaydedilen soğuk havaya rağmen milyonlarca kişi ikinci koronatesti yaptırmak için sıraya girdi. Çin, koronavirüsün yayılmasını engellemek için Ocak ayında 28 milyondan fazla kişiyi ev karantinasına aldı.

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