Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Koronavirüs tekrar Çin'i etkisi altına alıyor

Çin'de Ocak ayından bu yana yeniden uygulanan kısıtlamalara rağmen ilk koronavirüs kaynaklı ölüm açıklandı. Ayrıca bu ölüm vakası ile 10 aydır en yüksek yeni vaka kaydedildi. İşte ayrıntılar...