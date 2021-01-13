ABD'de ve dünyada bir ilk yaşandı! Koronavirüs gorillerde görüldü

Koronavirüsün ortaya çıkmasının üzerinden bir sene geçti. Ancak halen yeni keşifler yapılmaya ve yeni haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce bazı hayvanlara bulaştığı yönünde bulgulara rastlanmıştı. Şimdi de ilk defa ABD'de San Diego Safari Park'ında bulunan 2 gorilin koronavirüs yakalandığı belirlendi.
2 GORİLDE KORONAVİRÜSE RASTLANDI
The Guardian'ın haberine göre parkın yönetici müdürü Lisa Peterson, Pazartesi günü Associated Press'e yaptığı açıklamada, parkta birlikte yaşayan 8 gorilin virüse sahip olduğuna inandığını ve birçoğunun öksürdüğünü söyledi. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Pazartesi günkü haber brifinginde, en az iki gorilin pozitif, üçünün ise semptomatik olduğunu doğruladı.
Söz konusu virüsün gorillere hayvanat bahçesindeki bir çalışandan bulaştığı düşünülüyor. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, safari parkının gorillerden alınan dışkı örnekleriyle Covid-19'un varlığını doğrulandı.
"BİRAZ TIKANIKLIK VE ÖKSÜRÜK BELİRTİSİ VAR"
Peterson'a göre veteriner hekimler San Diego'nun kuzeyindeki parkta yaşam alanlarında kalacak olan gorilleri yakından izliyor. "Bir miktar tıkanıklık ve öksürüğün yanı sıra, gorillerde durum iyi gidiyor. Birlikte karantina altında kalıp besleniyorlar. Tam bir iyileşme için umutluyuz. " dedi.
DAHA ÖNCE KAPLANLARDA DA GÖRÜLMÜŞTÜ
ABD dahil bazı ülkelerde hastalandığı bildirilen az sayıda evcil köpek ve kediyle, hangi hayvanların enfekte olabileceği belirsizliğini koruyor.
Hayvanat bahçelerinde, büyük kediler enfekte olan en yaygın hayvan olmuştur. Nadia adlı dört yaşındaki Malaya kaplanı Nisan ayında New York'taki Bronx hayvanat bahçesinde pozitif test yaptı ve kısa bir süre sonra, hayvanat bahçesindeki diğer üç kaplan ve üç aslan da pozitif çıktı. Hepsi iyileşti.
Goril vakalarının ABD'deki ve muhtemelen dünyadaki bir hayvanat bahçesinden bildirilen ilk vakalar olduğuna inanılıyor.
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