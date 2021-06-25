Çin'in Bir Roket Parçası Daha Dünya'ya Düştü; Üstelik Bu Kez Gaz Sızdırarak

Çin forumu Weibo'da yayınlanan bir video, geçtiğimiz hafta ilk taikonotları Çin'in yeni uzay istasyonuna götüren Shenzhou 12 uzay uçuşunun geride kalan, yanmış enkazını gösterdiğini iddia ediyor. Ayrıca, enkazdan, roket yakıtında oksitleyici olarak kullanılan son derece zehirli bir bileşik olan nitrojen tetroksit olduğu düşünülen dikkat çekici bir renge sahip gaz sızıyor gibi görünüyor.
Videonun açıklamasına göre, enkaz sabah 9:30'da Ordos'taki Otog Sancak'ında (Güneybatı İç Moğolistan'da bir sancak) bulundu. Enkazı toplamak için bir görev gücü kuruldu, yerel sakinler tahliye edildi ve etkilenen bölgeye girmeleri engellendi. 13:00'e kadar, tüm enkazın bulunduğu ve kaldırma çabalarının sürdüğü bildirildi.
Yerel bir medya kuruluşu, görev gücünün Silahlı Kuvvetler, İnsan Kaynakları Bakanlığı, yangından korunma ve olay yerine gelen ve çekirdek ve güçlendirici enkaz arayan diğer personelden oluştuğunu bildirdi. Bazı enkaz parçaları kalabalık Qipanjing Kasabası bölgesine yakın düştü, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
Some booster wreckage downrange of Jiuquan after the launch of Shenzhou-12, with hazardous orange nitrogen tetroxide oxidiser gas escaping https://t.co/oYcXvNht21 pic.twitter.com/1jK5AwexRX— Andrew Jones (@AJ_FI) June 18, 2021
Enkaz, Shenzhou 12'nin 17 Haziran'daki fırlatılmasından sonra, bu fırlatmayı sağlayan parçalardan birine ait. Shenzhou 12, şu anda sadece çekirdek modüllerden oluşan, geri dönmeden önce 90 gün kalacakları yeni uzay istasyonu Tiangong'a binmek için yörüngeye üç taikonot taşıyan mürettebatlı bir uzay uçuşuydu. Görev başarılı olsa da, tüm taikonotları güvenli bir şekilde istasyona yerleştirirken, enkazın bir kısmı bulunmamıştı.
Ciddi sağlık riskleri oluşturan zehirli kimyasallar taşıyan roket iticiler ile insanlarla çevrili alanlarda serbestçe yayılan bu tür enkazların güvenliği konusunda endişeler dile getiriliyor. Nitrojen tetroksit (muhtemelen güçlendiriciden yükselen parlak sarı duman) gibi kimyasallar solunduğunda ciddi akciğer hasarına, ödeme ve ölüme neden olabilir ve siviller bölgeye güvenli bir şekilde dönmeden önce profesyonel olarak temizlenmelidir.
Çin, son aylarda roket fırlatmalarından kaynaklanan enkazları kontrolü konusunda oldukça eleştiri aldı. Mayıs ayında, düşen bir Long March 5B roket parçası, atmosferde ve aşırı nüfuslu bölgelerde kontrolsüz bir şekilde ilerlediği için dünya çapında spekülasyonlara ve paniğe neden oldu. O sırada, nereye inebileceği tahmin edilemiyordu ve gökbilimciler, bir kentsel alana inebileceğinden endişe duyuyorlardı.
Neyse ki, medeniyetten uzak bir yere, Hint Okyanusu'na güvenli bir şekilde indi, ancak yakında ortaya çıkan uzay enkazı konusunda daha sıkı düzenlemeler için çağrılar yapılmasına yol açtı. Bununla birlikte, uzay istasyonunu inşa etmek için çok sayıda Çinli fırlatma devam etti ve Çin'in iniş prosedürlerini sıkılaştırıp sıkılaştırmadığı henüz belli değil...
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