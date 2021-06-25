Çin'in Bir Roket Parçası Daha Dünya'ya Düştü; Üstelik Bu Kez Gaz Sızdırarak

Çin'in uzay istasyonu için gönderdiği roketlerden birinin daha parçaları Dünya'ya düştü. Ama bu kez gelen görüntüler, insanlar için büyük bir tehlikeyi de gözler önüne serdi.

25 Haziran 2021 13:02

Levent Öztürk