Çin'in ilk özel roket fırlatımı başarısız oldu

Çin'in yörüngeye ilk özel roket fırlatma denemesi beklenmeyen bir sorun ile karşılaşarak başarısız oldu...

Çin'in ilk denemesi başarısız oldu...

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