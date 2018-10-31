Çin'in ilk özel roket fırlatımı başarısız oldu
Çin'in yörüngeye ilk özel roket fırlatma denemesi beklenmeyen bir sorun ile karşılaşarak başarısız oldu...
Çin'in yörüngeye göndereceği ilk özel uydu olacak araç, The Guardian'ın bildirdiği üzere Cumartesi günü beklenmeyen bir şekilde fırlatma sırasında başarısızlığa uğradı. Üçüncü aşama sırasında bir sorun yaşayan Landspace Zhyque-1'in tam olarak ne alanda problem yaşadığı ise henüz net olarak bilinmiyor ancak Çin'in Merkezi Televizyon Ağı (China Central Television network) çalışmaları için yörüngeye gönderilmesi planlanan "Future" (Gelecek) isimli uydunun şimdilik yörüngeye ulaşma şansının pek olmadığı söylenebilir.
The Guardian'ın söylediğine göre Landspace sorunun doğasını net bir şekilde açıklamaktan kaçındı. Firmanın Weibo sosyal medya hesabında söylenene göre ikinci aşamaya kadar her şey beklenildiği gibi ilerlemekteydi ancak sonrasında anormal bir durum ortaya çıktı.
SpaceNews'in söylediğine göre Zhuque-1 roketinin geliştirilmesi yaklaşık olarak 14 milyon dolara mal olmuştu ve yaklaşık olarak 19 metre uzunluğunda, 30 ABD tonundan biraz daha hafif bir ağırlığa sahipti. Çin'in özel uzay uçuşu atılımının bir parçası olarak yıllardır geliştirilmekteydi ve en azından 10 adet yerel firma bu atılım içerisinde rekabet etmekte. SpaceNews'in söylediğine göre rakip bir firma olan OneSpace de bu ayın başlarında OS-M roketinin dördüncü aşama motorlarını test etti ve Mayıs 2018 tarihinde uzaya roket fırlatan ilk Çinli özel firma olmasının ardından bu yılın bitiminin ardından uzaya yük gönderen ilk firma olmayı planlıyor.
Uzay firmalarının pek çok başarısızlıkla karşılaşmaları ise olağan sayılabilecek bir durum. SpaceX, Orbital, Virgin ve daha pek çok firma da sürekli olarak kendi problemleri ile başa çıkmaya uğraşıyorlar. Ancak pek çok firma için, erken aşamada yaşanan başarısızlıklar şirketin sonunun gelmesi anlamını taşıyabiliyor. Cumartesi günü yaşanan sorunun Landspace'in planlarının tam olarak nasıl etkileyeceği ve firmanın daha büyük planları ile yoluna devam edip edemeyeceği ise henüz belli değil...
Levent Öztürk
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