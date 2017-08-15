Çinli Cep Devi Xiaomi'nin Büyük Zaferi!

Xiaomi, tüm büyük devlerin gözünü diktiği önemli telefon pazarında, tüm o büyük devleri kıskandıracak bir başarıya imzasını attı!

Redmi Note 4 satışları 5 milyona ulaştı!

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